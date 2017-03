The logo of BMW is pictured on a BMW 530e iPerformance before the company's annual news conference in Munich, southern Germany, March 21, 2017. REUTERS/Michael Dalder

München Nach den Rabattschlachten in vielen großen Automärkten setzt BMW in diesem Jahr auf steigende Preise.

Das Umfeld werde sich 2017 positiv entwickeln, vor allem in den USA, sagte Finanzvorstand Nicolas Peter am Mittwoch bei einer Analystenkonferenz in München.

Im vergangenen Jahr hatten die Münchner vor allem unter den Preiskämpfen in den beiden weltgrößten Pkw-Märkten China und USA gelitten. Weil zudem Modellwechsel und neue Technologien rund um Elektromobilität und autonomes Fahren viel Geld verschlangen, sackte die Rendite in der Autosparte ab. BMW fiel bei der Profitabilität und auch bei den Verkaufszahlen der Kernmarke hinter Mercedes zurück. Mit 40 neuen und überarbeiteten Modellen in den Jahren 2017 und 2018 wollen die Münchner zurück an die Spitze. Dabei hoffen sie auf den Effekt, von dem zuletzt Mercedes profitierte: Für neue Modelle zahlen die Kunden in der Regel höhere Preise.