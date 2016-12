FrankfurtUnmittelbar vor der Übernahme durch den US-Konkurrenten Standard Industries gibt Braas Monier neue Aktien aus. Die bisherigen Eigner erhielten je zehn gehaltener Papiere einen neuen Titel, teilte der Dachpfannen-Hersteller am Dienstag mit. Außerdem solle den Haltern der alten und der neuen Anteilsscheine am 5. Januar 2017 eine Zwischendividende von 0,64 Euro je Aktie gezahlt werden. Die neuen Papiere würden voraussichtlich am 28. Dezember 2016 erstmals an der Börse notiert. Die Kapitalerhöhung und die Ausschüttung sind Teil der Einigung zwischen Braas und Standard Industries über die Bedingungen des Deals.