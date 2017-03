New German President Frank-Walter Steinmeier leaves the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, March 22, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen aufgefordert, die Demokratie selbstbewusst zu verteidigen.

"Wir müssen über die Demokratie nicht nur reden - wir müssen wieder lernen, für sie streiten", sagte Steinmeier am Mittwoch nach der Vereidigung als Staatsoberhaupt im Bundestag in Berlin. "Mut ist das Lebenselixier der Demokratie – so wie die Angst der Antrieb von Diktatur und Autokratien ist." Sowohl Steinmeier, als auch Bundestagspräsident Norbert Lammert und Bundesratspräsidenten Malu Dreyer würdigten die Arbeit des früheren Präsidenten Joachim Gauck. Dieser sprach von einem "beglückenden Demokratiewunder" in Deutschland.

Der früherer Außenminister Steinmeier (SPD) war am 12. Februar von der Bundesversammlung zum Staatsoberhaupt gewählt worden. In seiner Antrittsrede kündigte er an, dass er zwar ein überparteilicher Präsident sein wolle, aber nicht neutral. "Ich werde parteiisch sein – parteiisch für die Sache der Demokratie! Partei ergreifen werde ich auch für Europa", sagte er. Es gelte in Deutschland und Europa zu bewahren, was an Freiheit und Demokratie erreicht worden sei. Dies sei umso wichtiger, weil es auch in Europa heute eine "neue Faszination des Autoritären" gebe.

Es gebe deshalb keinen Anlass für eine übergroße Gelassenheit. Die Erfahrung mit der Weimarer Republik habe gezeigt, dass Demokratien auch wieder verschwinden könnten, wenn man sie nicht verteidigte, sagte er. Deutschland sei nicht immun gegen weltweite Trends. Dabei liege die Stärke von Demokratie darin, dass sie als einzige Staatsform Fehler erlaube, "weil die Korrekturfähigkeit mit eingebaut ist".

GAUCK WARNT VOR MISSBRAUCH DER FREIHEIT

Sein Vorgänger Gauck mahnte in seiner Rede allerdings davor, Gegnern der Freiheit zuviel Freiheiten einzuräumen. "Sie darf nicht zu lange dem Missbrauch überlassen bleiben." Eine Demokratie müsse auch wehrhaft sein. Steinmeier hatte zuvor den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgefordert, rechtsstaatliche Prinzipien einzuhalten und auf neue Nazi-Vergleiche zu verzichten.

Beide Politiker forderten eine offenen Debatte über Ängste und Missstände im Land. Nur so könnten Fehlentwicklungen korrigiert werden. Gauck forderte zudem eine stärkere deutsche Rolle in Europa und der Welt. Politischer Streit sei gut, Demokratie immer anstrengend, betonte Steinmeier. Er verwahrte sich aber gegen den Anspruch einzelner Gruppen, für alle sprechen zu wollen. Jeder könne zwar behaupten, "wir sind das Volk" - aber alle anderen eben auch. "In der Demokratie tritt das Volk nur im Plural auf - und es hat viele Stimmen." Deshalb müsse man gegen Populisten kämpfen, sowohl in Deutschland als auch in den Partnerländern.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) sagte, Steinmeier treffe den Nerv der Zeit, wenn er den Menschen mehr Mut mache. Dreyer hat derzeit den Vorsitz in der Länderkammer inne.