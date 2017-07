Komplize von terrorverdächtigem Soldaten Franco A. auf freiem Fuß

The sign of the German Federal Supreme Court Bundesgerichtshof is pictured in Karlsruhe, Germany, December 20, 2016.

Karlsruhe (Reuters) - Im Fall des terrorverdächtigen Bundeswehroffiziers Franco A. ist auch der zweite mutmaßliche Helfer wieder auf freiem Fuß.

Die Bundesanwaltschaft teilte am Dienstag mit, sie habe selbst beantragt, den Haftbefehl gegen den 25-jährigen Studenten Mathias F. außer Vollzug zu setzen. Dem entsprach der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes (BGH). Mathias F. war am 26. April von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main festgenommen worden.

Laut Bundesanwaltschaft hat sich der Beschuldigte in mehrtägigen Vernehmungen umfangreich geäußert. Die Gefahr der Flucht oder der Spurenverwischung wurde deshalb als gering eingeschätzt. "Vor diesem Hintergrund war der weitere Vollzug der Untersuchungshaft nicht verhältnismäßig", so die Begründung. Das bedeutet, dass der Haftbefehl zwar weiterhin besteht, die Untersuchungshaft aber aufgehoben und der Beschuldigte bis zum Prozess auf freiem Fuß ist.

Ein weiterer Helfer, der Bundeswehroffizier Maximilian T., war am 5. Juli vom Bundesgerichtshof freigelassen worden. In seinem Fall wurde der gesamte Haftbefehl aufgehoben, weil es an einem dringendem Tatverdacht fehle.

Der Hauptverdächtige, Oberleutnant Franco A., sitzt dagegen weiter in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, er habe sich unter falscher Identität als Asylbewerber registrieren lassen und Anschläge auf hochrangige deutsche Politiker geplant. Der Verdacht sollte dann auf Asylbewerber gelenkt werden. Franco A. soll bereits eine Schusswaffe beschafft und auf dem Flughafen Wien versteckt haben. Der geplante Anschlag hätte von ihm durchgeführt werden sollen. Er wurde am 26. April 2017 festgenommen.