Berlin Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat wegen des jüngsten Bundeswehrskandals ihre für Mittwoch angesetzte Reise in die USA abgesagt.

Für die Ministerin stehe die Aufklärung der aktuellen Vorgänge um Oberleutnant Franco A. aus Illkirch im Vordergrund, teilte ein Sprecher am Dienstag in Berlin mit. Die Ministerin werde sich stattdessen am Mittwoch auf den Weg zur deutsch-französischen Brigade in Illkirch machen. Für Donnerstag habe sie 100 hohe militärische Führungskräfte nach Berlin gebeten, "um Aufklärung und Konsequenzen der angehäuften Fälle in der Bundeswehr zu besprechen".Die Polizei hatte den Mann vergangene Woche im bayerischen Hammelburg festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Ende Januar auf dem Wiener Flughafen Schwechat eine geladene Pistole in einem Putzschacht versteckt zu haben. Ein konkretes Anschlagsziel ist der Staatsanwaltschaft Frankfurt zufolge jedoch nicht bekannt. Der aus Offenbach stammende Offizier hatte sich als syrischer Flüchtling ausgegeben, unter falschem Namen Asyl beantragt und seit Januar 2016 monatliche Zahlungen erhalten.