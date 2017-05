German Defence Minister Ursula von der Leyen addresses journalists, after her visit at the 291st fighter squadron based at the ''Quartier Leclerc'', a military facility for French and German military units in Illkirch-Graffenstaden near Strasbourg, France May 3, 2017. REUTERS/Vincent Kessler

Berlin Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich für ihre umstrittene Pauschalkritik an der Bundeswehr entschuldigt.

Die 250.000 Bundeswehr-Angehörigen leisteten einen unverzichtbaren Dienst für Deutschland, wofür ihnen Dank und Anerkennung gebühre, sagte sie bei einem Treffen mit über 100 Generalen und Admiralen am Donnerstag in Berlin. "Ich wünschte, ich hätte diese Sätze am Wochenende in dem Fünf-Minuten-Interview über den Rechtsextremisten vorweggesagt. Es tut mir leid, dass ich es nicht getan habe. Das bedauere ich." Der Inhalt der Rede wurde erst am Freitag bekannt, als der "Spiegel" darüber berichtete. Neue Erkenntnisse gab es im Fall des terrorverdächtigen Offiziers Franco A., der offenbar große Mengen Munition bei der Truppe stahl. Bei seinem mutmaßlichen Komplizen seien rund 1000 Schuss Munition entdeckt worden, die großteils aus Bundeswehr-Beständen stammten, hieß es in Militärkreisen.

Von der Leyen stellte in ihrer Rede vor der zivilen und militärischen Führung am Donnerstag auch klar, dass es sich bei den Fällen von Herabwürdigung und Rechtsextremismus in Pfullendorf, Sondershausen und Illkirch um Einzelfälle handle, was sie in ihrem offenen Brief an die Truppe am Montag noch verneint hatte. Die Einzelfälle hätten aber etwas Verbindendes: "Es hat lange gedauert, gegärt, manche haben sich weggeduckt, schöngeredet und verharmlost", sagte die Ministerin. "In allen diesen Fällen haben die Mechanismen, die wir haben, um Übergriffe und Verstöße gegen die Innere Führung zu verhindern oder zumindest frühzeitig aufzudecken, nicht gegriffen."

Jedem müsse klar sein, was nötige Härte in der militärischen Ausbildung sei und ab wann die Schikane beginne, forderte sie. Die Meinungsvielfalt ende, wo die freiheitlich-demokratische Grundordnung verlassen werde. "Wenn es in der Masterarbeit des Soldaten A. heißt, Zuwanderung führe zum genetischen Genozid der westlichen Völker, dann muss allen glasklar sein, dass das NS-Gedankengut ist", mahnte die Ministerin.

MERKEL NIMMT VON DER LEYEN ERNEUT IN SCHUTZ

Im Interview mit dem "Spiegel" räumte von der Leyen auch Versäumnisse im Kampf gegen den Rechtsextremismus ein. "Die drastisch verschärfte Sicherheitslage von der Krim über den IS bis Mali und die großen Reformen der Legislatur beim Personal, im Rüstungsbereich, bei den Finanzen, bei Cyber haben von Tag eins an viel Kraft und Aufmerksamkeit gekostet", sagte sie. "Heute wünsche ich mir, wir hätten uns ebenso früh und systematisch um verdeckte rechtsextreme Tendenzen gekümmert."

Kanzlerin Angela Merkel nahm die Ministerin gegen Kritik in Schutz. "Es ist schon befremdlich, dass diejenige, die ihrer Verantwortung entsprechend alles daran setzt, zum Wohle der Truppe Fehler und Versäumnisse aufzuklären, sich jetzt von mancher Seite Vorwürfen ausgesetzt sieht statt unterstützt zu werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Von der Leyen tue genau das Richtige, sie habe die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin und der gesamten Bundesregierung.

BUNDESWEHR VERFOLGT WEG DER GESTOHLENEN MUNITION ZURÜCK

Bei dem mutmaßlichen Komplizen von A. wurde nach Angaben aus Militärkreisen Munition verschiedener Kaliber entdeckt, die für die Dienstpistole P8, für die Sturmgewehre G3 und G36, aber auch für Maschinengewehre verwendet werden könne. Der Soldat habe die Patronen vermutlich bei Schießübungen beiseite gebracht. Die Bundeswehr versuche derzeit, anhand der Chargen-Nummern zu klären, wem die Munition ausgehändigt wurde.

Von der Leyen steht in der Affäre unter Druck, weil sie der Armee nach der Festnahme des Oberleutnants allgemein ein Haltungsproblem und Führungsschwäche bescheinigte. Opposition und Bundeswehrverband wiesen dies als ungerechtfertigte Pauschalkritik zurück. Grüne und SPD haben für Mittwoch eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt, bei der sie die Ministerin befragen wollen. Franco A. war vergangene Woche festgenommen worden und wird verdächtigt, einen Anschlag geplant zu haben. Auch der mit ihm befreundete Student, bei dem die Munition gefunden wurde, sitzt seither in Untersuchungshaft.