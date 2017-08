Städtetag - "Blaue Plakette" bleibt auf dem Tisch

Exhaust emissions are measured in a diesel-engined car in Eichenau, Germany July 28, 2017.

Berlin (Reuters) - Vor dem Diesel-Gipfel von Politik und Unternehmen sind für den Deutschen Städtetag Fahrverbote weiter auf dem Tisch.

Die Städte wollten die Gesundheit der Menschen schützen und dabei nach Möglichkeit Fahrverbote vermeiden, sagte die Präsidentin des Verbandes, Eva Lohns, kurz vor Treffen am Mittwoch in Berlin der Nachrichtenagentur Reuters. "Ob Software-Updates dafür ausreichen oder für ältere Dieselautos zum Teil auch Filtersysteme, also Hardware, erforderlich sind, wird davon abhängen, wie stark die Stickoxidwerte gesenkt werden können". Wenn sich die Stickoxid-Grenzwerte trotz zusätzlicher Maßnahmen nicht einhalten lassen, und Gerichte für einzelne Städte Fahrverbote anordnen, dann "brauchen die Städte die Blaue Plakette, um saubere Autos von anderen unterscheiden zu können".

"Wir brauchen verbindliche Zusagen, wie die Stickoxide der Diesel-Fahrzeuge in den Städten verringert werden können", sagte Lohns. "Der Städtetag geht mit der klaren Erwartung in den Diesel-Gipfel, dass die Automobilindustrie Lösungen dafür auf den Tisch legt und diese Lösungen auch finanziert", betonte sie. Der Deutsche Städtetag nimmt als Vertretung der Kommunen am Diesel-Gipfel teil.