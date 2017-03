German Finance Minister Wolfgang Schaeuble takes part in a eurozone finance ministers meeting in Brussels, Belgium March 20, 2017. REUTERS/Yves Herman

Berlin Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble steht weiter hinter dem Eurogruppen-Vorsitzenden Jeroen Dijsselbloem.

Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte am Mittwoch in Berlin, Schäuble schätze die Arbeit des Niederländers. Sie fügte hinzu: "Wir vergeben keine Stilnoten für Interviewäußerungen."

Dijsselbloem hatte Rücktrittsforderungen in der EU ausgelöst. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte er gesagt, in der Euro-Krise hätten sich die nördlichen Euro-Staaten solidarisch mit den Krisenländern gezeigt. Solidarität sei ihm sehr wichtig. Wer sie fordere, habe aber auch Pflichten: "Ich kann nicht mein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend Sie um ihre Unterstützung bitten."