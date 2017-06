Bavarian State Premier Horst Seehofer attends a meeting with Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman in Kiev, Ukraine, May 25, 2017. REUTERS/Valentyn Ogirenko - RTX37ISX

Berlin CSU-Chef Horst Seehofer hat sich im Streit über die "Ehe für alle" offen für ein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare gezeigt.

Darüber könne man "viel, viel eher reden, als über die Gleichstellung der Ehe", sagte er der "Mittelbayerischen Zeitung" (Freitagausgabe). Er habe früher Probleme mit dem Adoptionsrecht für Homosexuelle gehabt: "Aber nachdem ja in die Lebenspartnerschaft eingebrachte Kinder auch in dieser gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verbleiben dürfen, gibt es eigentlich keinen durchschlagenden Grund dagegen."

Der Bundestag wird am (heutigen) Freitag voraussichtlich über die Einführung der "Ehe für alle" entscheiden. Voraussetzung für die von SPD, Grünen und Linkspartei angestrebte Abstimmung ist, dass zu Beginn der Sitzung mit einer Mehrheit der Stimmen die Tagesordnung geändert wird. Abgestimmt wird ohne Fraktionszwang, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel das Thema als eine Gewissenfrage deklariert hatte.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte in der ZDF-Sendung "Maybritt Illner", Merkel habe sich verzockt: "Sie hatte in Parteikreisen abgesprochen: Wir gehen in Richtung Gewissensentscheidung, aber das erklären wir erst im Wahlkampf." Dabei habe sie nicht realisiert, dass das Fenster der Gesetzgebung in dieser Woche noch sperrangelweit offen sei.