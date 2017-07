An illustration picture shows euro coins, April 8, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin In Deutschland wird einer Studie zufolge deutlich mehr Vermögen vererbt als bislang angenommen.

Das Volumen betrage zwischen 2012 und 2027 im Jahresschnitt bis zu 400 Milliarden Euro, geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Bislang ging das DIW nur von 200 bis 300 Milliarden Euro aus. Besonders von wohlhabenden Haushalten wird demnach deutlich mehr Vermögen als bislang geschätzt an die nächste Generation übertragen.

Ob sich das in einem deutlich steigenden Steueraufkommen aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer niederschlägt, ist den Forschern zufolge fraglich. "Die Mehrzahl der Erbschaften kann aufgrund der aktuell geltenden hohen Freibeträge steuerfrei übertragen werden", erklären sie. "Das gilt auch für sehr hohe Vermögen, die als Betriebsvermögen weitgehend steuerfrei übertragen werden können." Unter dem Aspekt der Chancengleichheit sei dies kritisch zu sehen. "Ein Überdenken der letzten Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer im Hinblick auf die gewährten Freibeträge und die Steuerprivilegien für Unternehmensvermögen ist hier anzuraten", empfehlen die Experten.

Sie konzentrierten sich in ihrer Untersuchung auf Personen ab 70 Jahren. Deren Vermögen, das voraussichtlich bis 2027 vererbt wird, betrage aktuell insgesamt 1,3 Billionen Euro. Unter der Annahme, dass die Betroffenen in ihrer verbleibenden Lebenszeit weiter so sparen wie zuvor, dürfte sich das Vermögen bis 2027 auf 1,46 Billionen Euro erhöhen. Wird zudem eine Wertsteigerung von jährlich zwei Prozent unterstellt, wüchse das Vermögen sogar auf 1,68 Billionen Euro.