European Council President Donald Tusk (L) meets with Sweden's Prime Minister Stefan Lofven in Brussels, Belgium June 22, 2017. REUTERS/Eric Vidal

Brüssel Der gegenwärtige EU-Gipfel ist der erste seit langem, auf dem keine echte Krisenstimmung herrschen wird - das ist die einhellige Einschätzung von EU-Kommission, Bundesregierung und EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Denn US-Präsident Donald Trump, der Brexit und andere Bedrohungen sorgen für ein Zusammenrücken der EU-27 ohne Großbritannien. Aber dass es wohl keinen ganz großen Streit geben wird, hängt auch daran, dass bestimmte Probleme derzeit ausgeklammert werden. So soll erst in einigen Monaten entschieden werden, wohin die beiden bisher in Großbritannien angesiedelten EU-Agenturen für die Bankenaufsicht und den Pharmasektor verlegt werden. Ein Überblick:

MIGRATION/ASYL

Eigentlich sollten schon unter maltesischer EU-Präsidentschaft bis Ende Juni entscheidende Fortschritte erzielt werden. Aber bei der Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU geht es kaum voran. Die EU-Kommission hat vielmehr beschlossen, gegen drei osteuropäische Länder Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, weil sie keine oder viel zu wenig syrische Flüchtlinge aufnehmen wollen. Auch bei der Rückkehr zu einem reformierten Dublin-System und der Einigung auf ein einheitliches Asylrecht ist man nicht vorangekommen. Stattdessen gibt es Berichte, dass Griechenland und Italien sich weigern, Asylbewerber aus Deutschland zurückzunehmen, die in den beiden Schengen-Außengrenzländern erstmals registriert wurden.

Erschwerend kommt hinzu, dass andere EU-Länder wie Estland zwar Flüchtlinge aufnehmen - und dafür von Bundeskanzlerin Angela Merkel gelobt werden. Aber etliche dieser Flüchtlinge haben das Land schon wieder verlassen, vermutlich Richtung Deutschland. Und Polen, Tschechien und Ungarn haben wenig Interesse, einem gemeinsamen EU-Asylrecht zuzustimmen, wenn gegen sie Verfahren laufen. Deshalb wird man sich in Brüssel vor allem um den Schutz der Außengrenzen kümmern - was angesichts der immer noch instabilen Lage in Libyen schon schwer genug ist.

SICHERHEITS- UND AUSSENPOLITIK

Der EU-Gipfel will sich zur engeren Zusammenarbeit einiger Staaten in der Verteidigungspolitik bekennen. Es gibt auch Offenheit für den Kommissionsvorschlag, einen Fonds einzurichten, aus dem Militärforschung und -Entwicklung mitfinanziert werden können. Aber die polnische Regierung hat bereits angedeutet, dass das Geld dann nicht nur in die Länder mit den wettbewerbsfähigsten Waffenschmieden fließen dürfe. Erst einmal muss also die Größe des Kuchens aus dem EU-Haushalt bestimmt werden - und dann die Verteilung.

Und obwohl die EU-27 ihre neue Einheit betonen, wird diese sofort wieder unterlaufen. Griechenland beispielsweise hat vergangene Woche eine gemeinsame EU-Position zu Menschenrechtsverletzungen in China verhindert.[nL8N1JF0KO] Die Bundesregierung spielt den Vorfall zwar etwas herunter. Aber EU-Diplomaten verweisen darauf, dass Abstimmungen gerade mit einigen kleinen EU-Staaten schwieriger als früher seien - weil diese auf Investitionen von Drittstaaten schielten. "Jeder einzelne Fall erhöht nicht gerade die Glaubwürdigkeit der europäischen Politik", heißt es in der Bundesregierung dazu.

BINNENMARKT ZWISCHEN OFFENHEIT UND SCHUTZ

Ein im Hintergrund schwelender Streit ist die Frage, wie offen sich die EU in Handelsfragen aufstellen sollte. Einerseits betont Merkel in Abgrenzung zu US-Präsident Donald Trump den Kampf gegen Protektionismus und möchte dabei EU-Unterstützung auch auf dem G20-Gipfel. Andererseits ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron protektionistischer eingestellt und redet mehr über die Notwendigkeit, dass sich die EU etwa gegen chinesische Stahlimporte wehren können müsse. Der eigentliche Streit könnte ausbrechen, wenn entschieden werden muss, in welchen strategischen Sektoren EU-Länder Firmenübernahmen durch Unternehmen aus Drittländern abwehren können sollen. Auf diesem Gipfel gibt es wahrscheinlich erst einmal einen Prüfauftrag für die Kommission.

Ärger bahnt sich aber auch im EU-Binnenmarkt selbst an. Macron dringt auf eine Reform der Entsenderichtlinie, um einen "unfairen Wettbewerb" mit osteuropäischen EU-Bürgern auf dem französischen Arbeitsmarkt zu vermeiden - und kann dabei auf die Unterstützung von Staaten wie Österreich und Deutschland zählen. Die osteuropäischen Ländern lehnen dies aber vehement ab und warnen davor, im Binnenmarkt neue Grenzen einzuziehen.

EUROZONEN-REFORM

Die Debatte über die nötige Reform der Euro-Zone hat noch gar nicht begonnen. Im Prinzip sagen alle, dass die Euro-Länder enger zusammenarbeiten müssen, um die Stabilität der Währungszone langfristig zu garantieren. Die EU-Kommission hat dazu Vorschläge vorgelegt, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch. Aber auch wenn Bundeskanzlerin Merkel einen Euro-Finanzminister und ein Euro-Zonen-Budget nicht rundweg ablehnt [nL8N1JH23K] - der Teufel steckt im Detail. Wahrscheinlich wird die Debatte erst nach der Bundestagswahl richtig einsetzen. Denn erst dann wird klar sein, wie groß der Spielraum der nächsten Bundesregierung sein wird. FDP-Chef Christian Lindner jedenfalls hat sich als potenzieller Koalitionspartner am Dienstag bereits sehr skeptisch zu einem Euro-Zonen-Budget geäußert.