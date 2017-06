Berlin Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erwartet, dass die Europäer in zwölf Jahren eine gemeinsame Armee haben werden.

"Wir werden es europäisch machen müssen", sagte Schäuble am Freitag in Berlin bei der Präsentation eines Buchs, in dem 40 jüngere Autoren ihre Vision für Deutschland im Jahr 2029 beschreiben. "In 2029 glaube ich nicht, dass wir noch eine nationale Armee haben wird, sondern das wird eine europäische Armee."

Ohnehin würden einzelne Nationalstaaten viele Probleme künftig nicht mehr alleine lösen können, sagte Schäuble auf der Veranstaltung der Jungen Union. Dies gelte etwa für den Umweltschutz, aber auch andere Bereiche. "Wir können Steuerregelung nicht mehr nur national machen." Sinnvolle Abstimmungen seien nur international erreichbar.