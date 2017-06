Berlin Trotz der guten Konjunktur sieht Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nur begrenzte Möglichkeiten für Steuerentlastungen.

Er bleibe dabei, dass "eine maßvolle, verlässliche Finanzpolitik nicht einen sehr viel größeren Spielraum" als 15 Milliarden Euro haben könne, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch bei der Vorlage des Entwurfs für den Bundeshaushalt 2018 in Berlin. Zudem habe man in der Haushalts- und Finanzplanung Vorsorge für eine anstehende Zinswende getroffen. Das Kabinett hatte zuvor den Entwurf verabschiedet, der zum fünften Mal in Folge die "schwarze Null" vorsieht und damit ohne neue Schulden auskommt.