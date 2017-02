Iraqi refugees returning from Germany arrive at Erbil airport in Iraq January 27, 2016. REUTERS/Azad Lashkari

Berlin Bund und Länder steuern auf eine gemeinsame Linie für eine geänderte Abschiebepraxis zu.

Bundesländer meldeten vor einer Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag zwar noch Diskussionsbedarf zu einzelnen Punkten an, signalisierten aber grundsätzliche Zustimmung zu dem von der Regierungschefin vorgelegten 16-Punkte-Plan. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere sagte, bei Abschiebungen und Rückführungen sei die Verantwortung oft hin und her geschoben worden. "Ich finde damit muss Schluss sein. Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung und jeder muss seine Verantwortung übernehmen", sagte der CDU-Politiker in der ARD.

Vorgesehen ist in dem Papier aus dem Kanzleramt unter anderem eine zentrale Einrichtung, die Sammelabschiebungen und -rückführungen koordinieren soll. Auch werden Ausreisezentren in der Zuständigkeit des Bundes angestrebt.

Hintergrund des Vorstoßes ist die schnell steigende Zahl von Asylentscheiden durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Dadurch wächst auch die Zahl der Menschen, die Deutschland wieder verlassen müssen.

Bei der Sitzung der Staatskanzleichefs habe es keinen großen Diskussionsbedarf gegeben, sagte die für Europa- und Bundesangelegenheiten zuständige hessische Staatsministerin Lucia Puttrich (CDU). Für das bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen zeigte sich ihr Kollege Franz-Josef Lersch-Mense (SPD) zuversichtlich, dass man zu gemeinsamen Positionen kommen werde, auch wenn man an der ein oder anderen Formulierung sicher noch arbeiten werde. Skepsis äußerte der Minister, ob Ausreisezentren wirklich dazu beitragen könnten, Rückführungen effektiver zu gestalten. Vom Bund forderte er mehr Druck auf Herkunftsstaaten zur Rücknahme ihrer Staatsbürger. Notwendig seien unter anderem Charterflüge in die Maghreb-Staaten.

STÄDTETAG: LÄNDER BESONDERS GEFORDERT

De Maiziere sagte, in dem in Berlin vorgesehenen Zentrum für Rückführungen solle jedes Land vertreten sein. Die von ihm als zweiten Schritt vorgeschlagenen Ausreisezentren sollten möglichst in Flughafennähe entstehen. Vor Sammelabschiebungen könnten dort dann diejenigen, die abgeschoben werden sollten, zusammengeführt, Familien eingesammelt werden, sagte der CDU-Politiker. Auch könnten dort Personen in Ausreisegewahrsam genommen werden, die untertauchen wollten.

Städtetags-Präsidentin Eva Lohse sagte der "Passauer Neuen Presse", die effektive Rückführung abgelehnter Asylbewerber sei notwendig. Die Städte sähen besonders die Länder gefordert. Sie begrüße aber, wenn der Bund mehr Verantwortung übernehmen wolle. Ein Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr könne die Maßnahmen der Länder sinnvoll ergänzen. Grünen-Chefin Simone Peter bezeichnete es im SWR dagegen als falschen Ansatz, durch zentrale Ausreisezentren Zuständigkeiten der Länder auf die Bundesebene zu bringen. Die Länder seien besser in der Lage, die Größe der Einrichtungen zu organisieren, soziale Probleme zu vermindern oder Schulpflicht von Kindern zu gewährleisten. Menschen in große Ausreisezentren zu bringen sei das Gegenteil von dem, was man wolle.