Germany's candidate for chancellor Martin Schulz talks to journalists after a news conference in Berlin, Germany June 27, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin SPD-Chef Martin Schulz hat mehr Hilfe für Italien bei der Bewältigung der steigenden Zahl von Flüchtlingen gefordert, die von Afrika über das Mittelmeer in die Europäische Union (EU) gelangen.

Es sei der Anschein erweckt worden, die Flüchtlingsproblematik sei bewältigt, weil weniger Menschen nach Deutschland kämen, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Donnerstag in Berlin. "Aber es kommen nicht weniger Flüchtlinge nach Italien. Und das Mittelmeer ist nach wie vor eine Todeszone." An erster Stelle stehe die Solidarität mit Italien. Dem Land schalle nun aber wieder der Ruf entgegen: "Erstaufnahmeland. Müsst Ihr schauen, wir Ihr klarkommt."

Italien hat in diesem Jahr bereits 82.000 Flüchtlinge aufgenommen, ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Damit ist es Hauptaufnahmeland für Flüchtlinge, die nach Europa wollen. Ministerpräsident Paolo Gentiloni hatte vorige Woche größere Hilfe der EU-Partner gefordert. Das soll auch Thema bei den am Donnerstag beginnenden zweitägigen Beratungen der Justiz- und Innenminister der EU-Mitglieder in Tallinn sein.