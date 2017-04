Workers build a wind turbine close to the city Luckau in the south of federal state Brandenburg, Germany, July 21, 2016. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin Ökonomen warnen trotz guter Konjunktur vor Risiken für die deutsche Wirtschaft.

Die führenden Forschungsinstitute erhöhten am Mittwoch zwar ihre Wachstumsprognose für 2017 auf 1,5 Prozent und 2018 auf 1,8 Prozent. Die Regierungsberater sehen aber auch Gefahren, wie ihr Frühjahrsgutachten "Aufschwung festigt sich trotz weltwirtschaftlicher Risiken" zeigt. So könnten Wahlen in Frankreich und Italien mit einem "europa-unfreundlichen" Ausgang für Verunsicherung und steigende Risikoaufschläge an den Finanzmärkten sorgen, sagte der Vize-Präsident des Instituts IWH Halle, Oliver Holtemöller. "Das könnte sehr schnell die konjunkturelle Dynamik belasten." Verbraucher und Firmen dürften sich dann bei Konsum und Investitionen zurückhalten.

Die Ökonomen sorgen sich derzeit weniger um die Konjunktur als um politische Ereignisse und Entwicklungen, die kurz- und mittelfristig die Wirtschaft bremsen könnten. "Die Unsicherheit über die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ist erheblich", so die Experten. In Frankreich greift die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, nach der Macht. Bei der Präsidentenwahl dürfte sie es Umfragen zufolge bis in die Stichwahl schaffen. Le Pen will den Euro in Frankreich abschaffen und eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft ansetzen.

Die Institute rätseln zudem über die Vorhaben von US-Präsident Donald Trump und deren Folgen für die Weltwirtschaft. Zum einen könnten finanzpolitische Impulse in den USA deutlich größer ausfallen als erwartet und die Konjunktur anschieben. Zum anderen würde der Welthandel leiden, wenn die US-Regierung ihren protektionistischen Tönen auch Taten folgen ließe. "Die deutsche Industrie wäre aufgrund ihrer starken Exportorientierung wohl in besonderem Maße negativ betroffen." Ein weiteres Risiko seien die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens.

Deutschlands Wirtschaft befindet sich laut Gutachten im fünften Jahr eines moderaten Aufschwungs und hat Anfang 2017 "nochmals an Tempo zugelegt". Für Impulse sorgten vor allem der Konsum, weniger die Investitionen und Exporte. Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte bis 2018 um rund eine Million auf 44,56 Millionen steigen. Zugleich werde die Inflation von 0,5 Prozent im Vorjahr spürbar auf 1,8 Prozent in diesem Jahr klettern und dürfte so die Kaufkraft der Verbraucher etwas schmälern. Steigende Beschäftigung und Reallöhne sorgen nach Worten von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries dafür, "dass mehr Menschen vom Aufschwung profitieren".

"KOSTEN FLIEGEN UNS UM DIE OHREN"

Von der Politik forderten die Institute Maßnahmen, um die Alterung der Gesellschaft abzufedern. Außerdem müssten bessere Bedingungen für private Investitionen geschaffen werden. "Es ist höchste Zeit, dass die Wirtschaftspolitik stärker an der langen Frist ausgerichtet wird", sagte Holtemöller. Hier müsse man Abgabenbelastungen begrenzen und mehr in Bildung investieren. Die Forscher sehen Spielraum, die Arbeitslosenbeiträge zu senken. Die Sozialausgaben müsse man im Auge behalten, sagte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner. "Gerade in der Rentenversicherung werden uns die Kosten ab 2020 um die Ohren fliegen."

Die Gemeinschaftsdiagnose der Institute dient der Regierung als Basis für eigene Prognosen, die sie am 26. April vorlegt. Beteiligt am Gutachten sind das Münchner Ifo-Institut, das Berliner DIW, das Essener RWI, das Kieler IfW und das IWH Halle.