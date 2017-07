Merkel dringt auf deutsch-französischen Vorstoß bei Firmensteuern

German Chancellor Angela Merkel attends official opening of Brainlab headquarters in Munich, Germany July 11, 2017.

Berlin (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel dringt auf einen deutsch-französischen Vorstoß bei Unternehmenssteuern.

Wenn gemeinsamen Rahmenbedingungen für eine Annäherung der Besteuerung geschaffen werden könnten, sei dies ein Beitrag gegen "Niedrigsteuerbemühungen" in anderen Staaten, sagte Merkel am Dienstag in München. "Darauf kann man dann auch wieder weitere Vergemeinschaftungsmaßnahmen aufbauen. Aber erstmals müssen wir die Voraussetzungen schaffen", sagte sie mit Blick auf die angestrebte Reform der Euro-Zone. In der EU gibt es zudem die Sorge, dass die USA und Großbritannien versuchen könnten, Firmen mit niedrigen Unternehmenssteuern anzulocken.

Am Donnerstag treffen sich die deutsche und die französische Regierung in Paris. Merkel und Präsident Emmanuel Macron haben eine enge Zusammenarbeit für die Fortentwicklung der EU und der Euro-Zone angekündigt und wollen nach Angaben der Kanzlerin dann auch einen Zeitplan veröffentlichen. Dazu sollen auch Überlegungen vorgelegt werden, wie sich beide Staaten etwa bei der Körperschaftsteuer annähern könnten. Merkel forderte am Dienstag zudem eine engere Zusammenarbeit der EU und vor allem mit Frankreich in der Außenpolitik.

Zur Reform der Euro-Zone und Plänen für einen europäischen Finanzminister sagte die Kanzlerin, dass es vor allem auf die Details ankomme. "Vergemeinschaftung kann kein Selbstzweck sein." Risikoübernahme und Haftung müssten in einer Hand bleiben. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung machen, ohne ein vergleichbares europäisches Arbeitsrecht in allen Mitgliedstaaten zu haben."