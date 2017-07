A plane of Germany's air carrier Lufthansa takes off at Fraport airport in Frankfurt, Germany, May 22, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach - RTX3729D

Frankfurt Beim Frankfurter Flughafen wird der Bau eines Billigflieger-Flugsteigs konkret.

Es gehe jetzt in die Detailplanung, und als nächstes werde der Bau ausgeschrieben, sagte Stefan Schulte, Chef der Airport-Betreibergesellschaft Fraport, am Donnerstag. Der eigens für Low-Cost-Airlines ausgelegte Flugsteig G solle 2020 in Betrieb gehen. Für das Gebäude, Teil des künftigen Terminal 3, veranschlagt der Flughafen 150 Millionen bis 200 Millionen Euro.

Seit März fliegt der Billigflieger Ryanair den größten deutschen Flughafen an. Schulte rechnet nun mit einem Anstieg der Passagierzahl in diesem Jahr auf etwa 64 Millionen in Frankfurt, wie er der Zeitung "Die Welt" in einem Interview sagte. 2020 könnten es einschließlich des Low-Cost-Segments um die 68 bis zu 70 Millionen Passagiere sein.

Nur sehr wenig kann Schulte dem Ansinnen der Lufthansa abgewinnen, an den Erlösen in den Geschäften und Restaurants des Airports beteiligt zu werden. Vorbild ist das zweite Lufthansa-Drehkreuz München, wo die Fluglinie 40 Prozent der Anteile an einem Terminal besitzt und einen Teil der Umsätze erhält. "Das Münchner Modell kann nicht eins zu eins auf Frankfurt übertragen werden." Die Terminals 1 und 2 seien schon Jahrzehnte in Betrieb. Und am neuen Terminal 3, der 2023 eröffnet werde, habe die Lufthansa kein Interesse.

Man suche jetzt zusammen mit der Kranich-Airline andere Wege der Kooperation. Eine Möglichkeit wäre, einen Teil des Terminals 1 zusammen mit der Lufthansa zu betreiben. Zuvor hatte Fraport wegen Ärgers um den Start von Ryanair in "FRA" der Lufthansa Kostenentlastungen versprochen.