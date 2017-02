A man walks past a pharmacy in Berlin, March 17, 2010. A government committee is due to hold its first meeting on German health care reforms later today. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: HEALTH)

Berlin Die gesetzlichen Krankenkassen fordern von der Politik im Wahljahr Entscheidungen zur Stabilisierung der Beitragssätze.

Die Finanzreserve des Gesundheitsfonds müsse 2018 erneut einmalig um 1,5 Milliarden Euro abgeschmolzen werden, forderte der Vorsitzende des Verbands der Ersatzkassen (vdek), Uwe Klemens, am Mittwoch in Berlin. In genau dieser Höhe werden schon in diesem Jahr die Reserven per Gesetz abgesenkt. Die Regierung hatte dies vergangenes Jahr entschieden, um mit dem Geld die Kosten der Kassen etwa für die Versorgung von Flüchtlingen abzufedern. Zudem reichten die Beiträge, die die Bundesagentur für Arbeit (BA) an die Kassen für Langzeitarbeitslose entrichte, seit Jahren nicht aus und müssten erhöht werden, forderte Klemens.

Der vdek-Chef hob hervor, dass die Zusatzbeitragssätze bei den Ersatzkassen in Höhe von 1,1 Prozent des Bruttolohns in diesem Jahr stabil geblieben seien. Es seien aber erhebliche Kostensteigerungen durch teure Reformgesetze zu erwarten. Die gesetzliche Krankenversicherung müsse dadurch in den nächsten Jahren pro Jahr rund 4,6 Milliarden Euro schultern. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag werde bis 2020 auf 1,8 Prozent steigen.

Auf Dauer sei nicht hinnehmbar, dass allein die Arbeitnehmer die steigenden Kosten im Gesundheitswesen etwa für den medizinischen Fortschritt über Zusatzbeiträge zahlen müssten, sagte Klemens. Er sei froh, dass auch die Zahl der Arbeitgeber wachse, die der Meinung seien, dass sie ihren Beschäftigten diese Belastung nicht weiter zumuten könnten.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen für die Krankenversicherung einen allgemeinen Beitrag von 14,6 Prozent. Den Finanzbedarf darüber hinaus muss jede Kasse über Zusatzbeiträge decken, die allein die Beschäftigten tragen.