Berlin Die Bundesregierung hält daran fest, dass die europäischen Geldgeber erst 2018 über eine mittel- und langfristige Schuldenentlastung Griechenlands entscheiden sollen.

"Grundsätzlich hat sich am aktuellen Stand des Griechenland-Programms nichts geändert", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Es gelte nach wie vor der Beschluss der Eurogruppe vom Mai 2016, dass solche Maßnahmen erst 2018 erwogen werden, wenn das laufende Hilfsprogramm vollständig umgesetzt sei. Auch eine Sprecherin von Finanzminister Wolfgang Schäuble versicherte, der von der Eurogruppe formuliere Zeitplan gelte fort. Die jetzt notwendigen Reformschritte in Griechenland hätten wesentlichen Einfluss auf die Frage, ob die Schulden des Landes langfristig tragfähig seien.

Die Bundesregierung reagierte damit auf einen "Handelsblatt"-Bericht. Darin hieß es unter Verweis auf das jüngste Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit IWF-Chefin Christine Lagarde, Merkel scheine bereit zu sein, die möglichen Schuldenmaßnahmen schon bald zu konkretisieren, auch wenn sie dann erst 2018 nach der Bundestagswahl umgesetzt werden sollten. Damit wolle Merkel dem IWF entgegenkommen und es ihm erleichtern, sich an dem laufenden Hellas-Hilfspaket zu beteiligen, wie es die deutsche Regierung für unerlässlich hält. Das entscheidende Kriterium für den IWF ist dabei die Tragfähigkeit der griechischen Schulden. Sie liegen bei fast 180 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.