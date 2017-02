Opel cars are parked outside the company's factory plant in Ruesselsheim, Germany February 14, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski - RTSYMQ0

London/Frankfurt Peugeot-Chef Carlos Tavares ist der Furcht in Großbritannien vor einer Schließung von Werken durch die Übernahme der GM-Tochter Opel/Vauxhall entgegen getreten. Wirtschaftsminister Greg Clark und Len McCluskey, Chef der größten britischen Gewerkschaft Unite, erklärten nach Gesprächen mit Tavares am Freitag in London, dieser habe versprochen, keine der beiden Fabriken schließen zu wollen. "Mir wurde versichert, dass die Zusagen zu Werken anerkannt würden", sagte Clark. Es sei in dem Gespräch eher darum gegangen, wie der Marktanteil ausgebaut und die Produktion erhöht werden könne.

Die Versprechen des Peugeot-Herstellers PSA, die auch schon die Gemüter in Deutschland beruhigte, bezieht sich allerdings nur auf die schon vom US-Konzern General Motors ausgesprochenen Garantien oder Vereinbarungen. Diese reichen zumeist bis 2020. Für die Zeit danach ist das einem PSA-Sprecher zufolge offen. PSA will durch einheitliche Technik und das Zusammenlegen von Entwicklung und Einkauf Insidern zufolge bis zu zwei Milliarden Euro Kosten einsparen. Wie mehrere mit dem Vorgang Vertraute erklärten, präsentierte Tavares in dieser Woche im Vorstand zu Kostensenkungen bereits einen Vorschlag. Die Kleinwagen Peugeot 208, Citroen C3 und Opel-Corsa könnten im Fall einer erfolgreichen Übernahme auf einer einheitlichen von PSA zu entwickelnden Plattform gebaut werden. Dieser Schritt wäre aber erst mit der übernächsten Generation des Corsa um 2025 herum möglich, denn die Neuauflage des absatzstarken Opel-Klassikers ist schon weit entwickelt und soll 2019 auf den Markt kommen.

Nach Einschätzung von Analysten sind die Kostensenkungen nicht ohne Arbeitsplatzabbau zu erreichen. So erwartet Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI den Wegfall von mindestens 5000 Jobs in der Produktion und die Schließung von drei Werken bis 2021. Das könnte die Werke mit der niedrigsten Auslastung betreffen: Eisenach, den Vauxhall-Standort Ellesmere Port sowie das PSA-Werk im spanischen Villaverde.

ZITTERN IN VILLAVERDE

"Die Arbeiter in Villaverde machen sich Sorgen, der Standort ist nicht ausgelastet", hieß es in spanischen Gewerkschaftskreisen. Doch hoffen die Arbeitnehmer, dank der vergleichsweise niedrigen Lohnkosten ungeschoren davonzukommen. Analysten schätzen, dass die Fabrik mit ihren 1700 Arbeitern, die den Citroen C4 Cactus bauen, nur zu 40 Prozent ausgelastet ist. PSA wollte sich zu den Befürchtungen und den Zahlen nicht äußern. Wie bei Opel in Eisenach kam es auch in Villaverde im vorigen Jahr zu Kurzarbeit. Die Cactus-Produktion könnte PSA nach Saragossa oder ins PSA-Werk Vigo verlegen, befürchten die Gewerkschafter.

Der Europäische Betriebsrat von Opel/Vauxhall will jetzt mit seinem Pendant bei PSA Kontakt aufnehmen, wie das Gremium mitteilte. Die Arbeitnehmervertreter aller Opel/Vauxhall-Standorte forderten den Mutterkonzern General Motors auf, alle Verträge und Zusagen zu erfüllen, die für den Erfolg eines zukünftigen Unternehmens notwendig seien. Sie begrüßten zudem, dass der Käufer PSA bereit sei, Verträge und Zusagen an allen europäischen Standorten einzuhalten und mit den Betriebsräten Gespräche aufzunehmen.

Ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen der beiden Unternehmen sind etwa die Pensionsverpflichtungen. Für die rund 4500 Beschäftigten an den beiden britischen Standorten Luton und Ellesmere Port beläuft sich das Defizit im Pensionsfonds auf rund eine Milliarde Pfund, wie ein Insider sagte. Die Analysten von Barclays schätzen, dass bei den Pensionen für Opel und Vauxhall zusammen ein Finanzloch von gut zehn Milliarden Euro klafft. Wirtschaftsminister Clark erklärte, Tavares habe respektiert, dass die Mitglieder des Vauxhall-Pensionsfonds keine Nachteile haben sollten. Ein weiterer Knackpunkt sind die Patente für die bestehenden Opel/Vauxhall-Modelle. Diese gehören General Motors, die europäischen Töchter müssen sie für ihre Region bezahlen. Sollte PSA/Opel diese Autos künftig außerhalb Europas verkaufen wollen, müsste dafür Geld an GM fließen.