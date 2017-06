German Finance Minister Wolfgang Schaeuble attends a lower house of parliament Bundestag session in Berlin, Germany, April 27, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin Der Wahlkampf wirkt sich immer stärker auf die aktuelle Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung aus: Zwar verabschiedete das Kabinett am Mittwoch den letzten Haushaltsentwurf in dieser Legislaturperiode, den Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ausdrücklich "keinen Wahlkampfhaushalt" nannte.

Die SPD-Minister gaben aber eine Erklärung zu Protokoll, in der der Anstieg der Verteidigungsausgaben an zusätzliche Gelder für die Entwicklungs- und der Krisenvorsorge-Politik gekoppelt wird. Der Etatentwurf sieht für 2018 zum fünften Mal in Folge eine "schwarze Null" vor, und auch in den folgenden Jahren bedarf es laut Schäuble keiner neuen Kredite. Zudem eröffne er neue finanzielle Spielräume.

Der Haushaltsentwurf für 2018 und die Finanzplanung bis 2021, die noch im September in den Bundestag eingebracht werden sollen, stellen allerdings nicht mehr als eine Diskussionsbasis für ein künftiges Regierungsbündnis dar. Auf neue politische Schwerpunkte habe man bewusst verzichtet, sagte Schäuble. "Es ist auch kein Wahlkampfhaushalt, den wir vorlegen, sondern ist eher das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit dieser Koalition", erläuterte er. Wie der neue Haushalt am Ende aussehen wird und welche Prioritäten ihn kennzeichnen werden, wird sich daher erst nach der Bundestagswahl am 24. September entscheiden. Endgültig verabschiedet wird der neue Etat dann im Parlament vermutlich erst Anfang des kommenden Jahres.

Die Protokollerklärung der SPD-Minister zu Schäubles Entwurf hat damit keine direkten Auswirkungen. Sie setzt in erster Linie ein Signal. "Wir sind der Auffassung, dass parallel zum maßvollen Anstieg der Verteidigungsausgaben die internationalen Anstrengungen (...) für Krisenprävention, Humanitäre Hilfe und für Entwicklungszusammenarbeit mindestens im gleichen Maße gesteigert werden müssen", heißt es darin. Ziel müsse sein, für jeden zusätzlichen Euro für die Verteidigung 1,50 Euro mehr für die Armutsbekämpfung aufzuwenden. Das Finanzministerium reagierte darauf mit dem Hinweis, dass die Bundesregierung ihre Mittel für Entwicklungszusammenarbeit stark erhöht habe.

Zum Haushaltsentwurf merkte Schäuble an: "Die Haushaltslage ist gut". Die Regierung habe auch Vorsorge für die anstehende Wende hin zu höheren Zinsen getroffen. Ihre Wachstumsannahmen für die kommenden Jahre seien zudem so vorsichtig, dass sie eher von der Realität übertroffen als unterschritten werden sollten. "In der nächsten Legislaturperiode kann auf Basis dieses Entwurfs unmittelbar weitergearbeitet werden". Die Frage, ob er bereit sei, auch in einer neuen Regierung sein Amt fortzuführen, ließ er offen. Er habe aber Spaß an seiner Arbeit, sagte er. Der Minister verwies darauf, dass höhere Einnahmen zum Aufbau eines Finanzpolsters im Zeitraum 2019 bis 2021 von zusammen 14,8 Milliarden Euro führen könnten. Er erneuerte zudem seine Einschätzung, dass für Steuersenkungen derzeit ein Spielraum von lediglich rund 15 Milliarden Euro bestehe, der vorrangig zur Absenkung des kräftigen Belastungsanstiegs im mittleren Einkommensbereich verwendet werden sollte.

Mit seinem Haushaltsentwurf empfiehlt Schäuble die Fortsetzung seines haushaltspolitischen Kurses mit moderaten Ausgabenanstiegen. Fühlbar aufgestockt werden sollen danach neben den Infrastrukturinvestitionen und den Verteidigungsausgaben die Aufwendungen für die Forschung, die Mikroelektronik und der Breitband-Ausbau. Der Schuldenstand der staatlichen Haushalte in Deutschland soll im Jahre 2020 erstmals wieder seit mehr als zehn Jahren den europäischen Grenzwert von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung unterschreiten. Dieses Jahr dürfte die Quote noch bei rund 66 Prozent liegen.