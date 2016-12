General view at construction site of residential building in Olching near Munich, Germany August 18, 2016. REUTERS/Michaela Rehle

Berlin Die Bundesregierung will die Vergabe von Darlehen für Häuslebauer vereinfachen.

Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf, in dem Klarstellungen bei der Prüfung der Solvenz von Bauherren vorgesehen sind. Ziel sei es, die Rechtssicherheit zu erhöhen, "um die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten zu erleichtern", teilte das Finanzministerium mit. Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) - also die fünf großen Bankenverbände - sprach zwar von einem Schritt in die richtige Richtung. Sie kritisierte aber, es seien noch nicht alle Rechtsunsicherheiten beseitigt.

Der Bund reagiert damit auf Beschwerden von Banken, die geltende Wohnimmobilienkredit-Richtlinie drossele die Vergabe von Geldern für Hauskauf und Renovierung. Betroffen seien junge Familien, Menschen mit befristeten Arbeitsverhältnissen und Ruheständler, hatte etwa Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon geklagt. Dieser begrüßte nun das Vorhaben weitgehend. Fahrenschon betonte aber auch, der vorgelegte Entwurf müsse noch nachgebessert werden und sende zum Teil falsche Signale. "Es macht keinen Sinn, bei der Anschlussfinanzierung die Kreditwürdigkeitsprüfung des Kunden wieder völlig neu aufzusetzen." Diese Prüfung stehe am Anfang einer Kreditbeziehung und müsse für die gesamte Laufzeit gelten.

Finanz- und Justizministerium sollen künftig "Leitlinien zu den Kriterien und Methoden der Kreditwürdigkeitsprüfung" erlassen können. Diese müssen noch festgelegt werden.

Mit dem Gesetzentwurf soll auch die Rechtsgrundlage für Instrumente geschaffen werden, mit deren Hilfe die Finanzaufsicht BaFin notfalls eingreifen kann. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in der Zukunft auch in Deutschland zu spekulativen Übertreibungen an den Immobilienmärkten kommt", sagte Finanzstaatssekretär Michael Meister. "Für diesen Fall treffen wir Vorsorge."