Berlin Die Zahl der Übernachtungen in Deutschland ist im Mai leicht gesunken.

Binnen Jahresfrist gab es ein Minus von drei Prozent auf 41,7 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. "Hierbei ist zu beachten, dass das Pfingstfest 2016 in den Mai fiel, 2017 dagegen in den Juni", hieß es. Während die Zahl der ausländischen Gäste um fünf Prozent auf 7,3 Millionen stieg, sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland um fünf Prozent auf 34,4 Millionen. Trotz des leichten Dämpfers liegt die Branche auf Kurs für den achten Übernachtungsrekord in Folge - in den fünf Monaten bis Mai summierte sich das Plus auf ein Prozent. Wegen der angespannten Sicherheitslage in beliebten Reiseländern wie der Türkei oder in Nordafrika wird Deutschland-Urlaub immer beliebter.