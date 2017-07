AfD greift Schulz-Vorstoß zu Flüchtlingen auf

Alexander Gauland of Germany's anti-immigration party Alternative for Germany (AFD) leaves the board meeting before the AFD's party congress in Cologne, Germany, April 21, 2017.

Berlin (Reuters) - Mit der Warnung vor einer Rückkehr der Flüchtlingskrise nach Deutschland stößt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf Zustimmung der AfD.

Schulz habe "ausnahmsweise mal recht", sagte AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland am Montag. Es handele sich aber um "unglaubwürdige Lippenbekenntnisse". Schulz hatte gewarnt, die EU müsse Italien dringend Flüchtlinge abnehmen. Dort wurden seit Jahresanfang über 90.000 Menschen gezählt, die sich über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa machten. SPD-Generalsekretär Hubertus Heil wies Vorwürfe zurück, Schulz instrumentalisiere das Thema zum Wahlkampf: "Die Flüchtlingsfrage ist da. Niemand, der verantwortlich Politik macht, kann sich davor drücken."

Schulz reist am Donnerstag zu Gesprächen mit Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni nach Rom. Danach will er auf Sizilien ein Flüchtlingslager besuchen. Italiens Regierung hat mehrfach Hilfe gefordert und zuletzt damit gedroht, Zehntausenden Migranten vorübergehende Visa zur Weiterreise in andere EU-Staaten zu erteilen. Schulz schlug daher vor, gegen Geld von der EU sollten andere EU-Staaten Italien Flüchtlinge abnehmen. Andernfalls drohe sich die Situation von 2015 zu wiederholen, als über eine Million Flüchtlinge "weitgehend unkontrolliert" nach Deutschland gekommen seien.

Wahlforscher: flüchtlingsthema Nutzt Der Afd

Offenkundig sieht die SPD in dem Thema auch eine Möglichkeit, Kanzlerin Angela Merkel zu attackieren. Die Flüchtlingskrise hatte ihre Beliebtheitswerte 2015 und 2016 einbrechen lassen. Mittlerweile ist sie laut ZDF-Politbarometer aber wieder so beliebt wie vor der Krise.

"Ich kann die Idee der SPD, das Flüchtlingsthema aktiv zum Wahlkampfthema zu machen, nicht so richtig nachvollziehen", sagte Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen der Nachrichtenagentur Reuters. "Das ist nicht unbedingt das Bringer-Thema für die Kanzlerin – aber es ist auch nicht so, dass man sie damit vernichtend schlagen kann." Zuletzt hätten ihr 50 Prozent der Befragten bescheinigt, sie mache ihre Sache in der Flüchtlingspolitik eher gut.

Eine größere Aufmerksamkeit für die Flüchtlingsfrage könnte nach Ansicht des Demoskopen vor allem der AfD nutzen. "Das ist durchaus plausibel", sagte Jung. "Die AfD hat in der Vergangenheit sehr sichtbar von der Flüchtlingsfrage profitiert, weil sie die Minderheit in der Gesellschaft organisiert gegen den Rest der anderen Parteien." Der Rückgang der AfD auf sieben bis acht Prozent gehe auch auf die innere Zerstrittenheit der Partei zurück. "Er hängt aber auch damit zusammen, dass die Dynamik aus der Flüchtlingsproblematik raus ist."

INNENMINISTERIUM: SCHULZ MAHNT DINGE IN REGIERUNGSARBEIT AN

AfD-Chefin Frauke Petry erklärte, Schulz' Einlassungen seien ein "Stück aus dem Tollhaus". Seine Parteifreunde in Berlin hätten "ihre Zeit im Parlament und in den diversen Ministerien an der Seite der Union" wohl verschlafen. Auch von der CSU kam Kritik. "Da redet einer von einem neuen Flüchtlingsstrom, der selbst alle Maßnahmen zur Begrenzung abgelehnt und bekämpft hat", sagte Generalsekretär Andreas Scheuer der "Passauer Neuen Presse".

Ein Sprecher von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere sagte, Schulz mahne Dinge an, die seit vielen Monaten Gegenstand intensiver Regierungsarbeit seien. De Maiziere habe immer wieder gesagt, dass das Thema Flucht nicht erledigt sei. Italien sei von den europäischen Ländern ein prominentes Beispiel, das Sorgen bereite. Aus diesem Grund habe Deutschland viele Vorkehrungen selbst getroffen, damit sich Zustände wie im Jahr 2015 nicht wiederholten.