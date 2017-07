Aktien von Lkw-Zulieferer Jost-Werke legen bei Börsendebüt zu

Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Der Lkw-Zulieferer Jost-Werke hat ein erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Der erste Aktienkurs des Herstellers von Sattelkupplungen und Stützwinden lag mit 27,40 Euro über dem Ausgabepreis von 27 Euro. Danach legten die Papiere bis auf 27,90 Euro weiter zu. Jost-Werke ist das letzte Unternehmen, das vor der Sommerpause an die Frankfurter Börse geht. Die Emission brachte 231 Millionen Euro ein, bis zu 100 Millionen davon gehen an den bisherigen Mehrheitseigentümer, den Finanzinvestor Cinven. Er hat damit nach neun Jahren den Einstieg in den Ausstieg geschafft. (Reporter: Alexander Hübner. Redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)