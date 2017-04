Berlin Das Bundeskabinett hat sich am Mittwoch nach Angaben aus Regierungskreisen mit Möglichkeiten einer Kürzung von Kindergeld für Ausländer aus anderen EU-Ländern befasst, deren Nachwuchs in der Heimat lebt.

Das Kabinett beschloss den Insidern zufolge Eckpunkte für eine etwaige spätere Gesetzesregelung. Darin bekennt sich die Regierung zur Personenfreizügigkeit in der EU. Sie beklagt aber Ungleichgewichte beim Kindergeld in der Union wegen unterschiedlicher Lebenshaltungskosten. Die EU-Kommission wird daher aufgefordert, das entsprechende Recht anzupassen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte zu dem Thema bereits einen Gesetzentwurf erarbeitet. Der aber wurde vom Koalitionspartner SPD abgelehnt, weil die Sozialdemokraten ihn für nicht vereinbar mit dem Europarecht halten.

Im Grundsatz sind sich Union und SPD in der Regierung einig, dass sie das Kindergeld für EU-Ausländer einschränken wollen, deren Nachwuchs im Ausland lebt. Die Höhe des Kindergeldes sollte nach Schäubles Vorstellungen an die Lebenshaltungskosten im Herkunftsland gekoppelt werden. Laut einer Aufstellung des Finanzministeriums liefe dies für Bulgaren, Kroaten, Polen, Rumänen und Ungarn auf eine Halbierung der Zahlungen hinaus. Für zehn weitere EU-Länder, darunter Griechenland, würden 75 Prozent des üblichen Satzes gelten. 2016 wurden für rund 168.400 in anderen EU-Staaten lebende Kinder ausländischer EU-Bürger knapp 537 Millionen Euro Kindergeld ausgezahlt.