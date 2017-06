Germany’s Social Democratic Party SPD candidate for chancellor Martin Schulz addresses a news conference in Berlin, Germany, June 27, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin Die SPD will die Koalition mit der Union auch im Fall eines Alleinganges bei der sogenannten Ehe für alle vor der Bundestagswahl nicht aufkündigen.

"Nö, wir lassen die Koalition nicht platzen", sagte Kanzlerkandidat und Parteichef Martin Schulz am Dienstag auf Fragen von Journalisten. Die SPD werde durchsetzen, dass der Bundestag in dieser Woche über einen Initiativantrag des Bundesrates zur völligen rechtlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare bei der Ehe abstimme. "Dann muss die Union entscheiden, ob sie ihrer Kanzlerin folgt." Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hatte am Montag erklärt, die Union wolle die Entscheidung über die "Ehe für alle" als Gewissensentscheidung freigeben. Unions-Fraktionsgeschäftführer Michael Grosse-Brömer sagte am Dienstag, die Union wolle erst in der kommenden Legislaturperiode eine Abstimmung im Bundestag darüber.

Schulz sagte, in einem Telefonat mit der Kanzlerin habe er am Montag zugesagt, dass die SPD die Koalition bis zum Ende als verlässlicher Partner weiterführen werde. Fraktionschef Thomas Oppermann unterstrich: "Wir haben keine Veranlassung, die Koalition vorzeitig aufzukündigen. Wir verhalten uns koalitionstreu."