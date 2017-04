Incoming Social Democratic Party (SPD) leader and candidate in the upcoming general elections Martin Schulz addresses an SPD party convention in Berlin, Germany, March 19, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Berlin SPD-Chef Martin Schulz wird nach Angaben aus seiner Partei nun doch zu dem Koalitionsausschuss nächste Woche kommen.

Um seine Teilnahme zu ermöglichen, werde das Spitzentreffen am 29. März später als geplant beginnen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus der SPD. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Darauf hätten sich Schulz und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Telefonat verständigt.

Der neue SPD-Chef hatte mit seiner Absage Anfang der Woche für Verärgerung in der Union gesorgt. CDU- und CSU-Politiker hatten ihm vorgeworfen, er wolle keine Verantwortung als neuer SPD-Chef übernehmen, weil er statt zum Koalitionstreffen zu einer Feierstunde der SPD-Bundestagsfraktion gehen wolle. Schulz selbst hatte ein Sommerfest als Grund der Absage angegeben. [nL5N1GY4DB] In der SPD war darauf verwiesen worden, dass die CDU-Spitze anfangs akzeptiert habe, dass Schulz fehlen würde. Für die SPD würden ohnehin Fraktionschef Thomas Oppermann sowie Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel an dem Koalitionsausschuss teilnehmen.