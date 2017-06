A employee walks along a battery storage in battery factory at Daimler subsidiary ACCUMOTIVE in Kamenz, Germany May 22, 2017. REUTERS/Matthias Rietschel

Berlin Die deutsche Wirtschaft wächst nach Prognose des DIW-Instituts im zu Ende gehenden zweiten Quartal in kaum vermindertem Tempo.

Das Bruttoinlandsprodukt werde von April bis Juni um 0,5 Prozent zulegen, sagte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Mittwoch voraus. Im ersten Quartal hatte es zu einem Plus von 0,6 Prozent gereicht. "Die euphorische Stimmung in den Unternehmen spricht dafür, dass die deutsche Wirtschaft das rasante Tempo des Auftaktquartals nahezu halten kann", sagte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner. Einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 7000 Managern zufolge ist die Stimmung derzeit so gut wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

Allerdings sind die Erwartungen in den Unternehmen nicht so optimistisch wie deren Einschätzung der aktuellen Lage. "Die derzeit hohen Zuwächse wird die deutsche Wirtschaft nicht auf Dauer halten können", sagte Fichtner deshalb. So seien die Auftragsbücher der Industrie zwar noch immer prall gefüllt, doch stagniere das Neugeschäft seit der Jahreswende nahezu.