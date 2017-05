German Interior Minister Thomas de Maiziere presents the German crime statistics for 2016 during a news conference in Berlin, Germany, April 24, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch - RTS13OE0

Berlin Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat knapp fünf Monate vor der Bundestagswahl einen neuen Leitkultur-Streit vom Zaun gebrochen.

In einem Zehn-Punkte-Plan bezog er unter anderem Stellung gegen Vollverschleierung: "Wir sind nicht Burka." Bei SPD und Grünen erntete der CDU-Politiker harsche Kritik. "Diese Diskussion geht an den echten Problemen in Deutschland vorbei", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Aus der CDU/CSU bekam de Maiziere erwartungsgemäß Rückendeckung. Dort stellten sich auch einige hinter die Idee, den Anteil von Migranten-Kindern in Schulklassen zu begrenzen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU)forderte eine Integrationsdebatte, hielt aber am Doppelpass fest.

"Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand", schrieb de Maiziere in der "Bild am Sonntag". Deutschland sei eine offene Gesellschaft. "Wir zeigen unser Gesicht", begründete er seine Ablehnung von Schleiern. In den zehn Punkten betonte er auch den Wert von Bildung und Erziehung, den Leistungsgedanken oder das Existenzrecht Israels. Religion sei außerdem hierzulande "Kitt und nicht Keil der Gesellschaft".

"Ein aufgeklärter Patriot liebt sein Land und hasst nicht andere", schrieb de Maiziere. Zur deutschen Leitkultur zählte er die kulturelle, geistige und politische Verankerung im Westen, die Verbundenheit mit der EU und den USA, aber auch Volksfeste und Dialekte. Vorschreiben lasse sich eine Leitkultur nicht, sie solle aber vermittelt werden. Wer sie nicht kenne oder gar ablehne, bei dem könne Integration wohl kaum gelingen.

SPD-VIZE: "WAS FÜR EINE PEINLICHE INSZENIERUNG"

Oppermann sagte den "Ruhr Nachrichten": "Eine neue Leitkultur brauchen wir nicht." Leitbild sei das Grundgesetz. SPD-Vize Ralf Stegner nannte de Maizières Thesen "einen billigen Versuch, bei den Konservativen in der Union Stimmung zu machen und hinter den Rechtspopulisten herzulaufen". Sein SPD-Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel twitterte: "Was für eine peinliche Inszenierung. Merkel macht auf liberal und europäisch, de Maizière macht auf Leitkultur. Absurde Arbeitsteilung." Grünen-Chef Cem Özdemir forderte de Maiziere auf, lieber zu erklären, was die Regierung konkret für das Zusammenwachsen im Land tue.

Auch in den sozialen Netzwerken schlugen die zehn Punkte des Innenministers hohe Wellen. Dabei kamen zahlreiche Beiträge aus der Politik. So schrieb der Grüne Jürgen Trittin: "Burkaverbot von de Maizière ist pure rechte Stimmungsmache." Grünen-Chefin Simone Peter forderte "eine neue Innenpolitik, die Integration voranbringt, rechte Netzwerke prüft und islamistische Gefährder im Auge hat." AfD-Chefin Frauke Petry kritisierte mit Blick auf NRW: "Deutsche Leitkultur während der Legislatur torpedieren, zwei Wochen vor der Wahl den großen Kulturverteidiger spielen."

Zustimmung bekam de Maiziere von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. "Es ist überfällig, dass die Debatte über Leitkultur endlich auch in Berlin geführt wird", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Ohne gemeinsame Selbstverständlichkeiten zerfalle eine Gesellschaft, die deutsche Leitkultur sei viel mehr als das Grundgesetz. "Integration kann nicht bedeuten, dass sich die einheimische Bevölkerung und die Zuwanderer auf halbem Weg treffen und daraus eine neue Kultur entsteht", so Scheuer.

Vize CDU-Chef Thomas Strobl sagte der "Heilbronner Stimme": "Der Einwurf des Bundesinnenministers ist goldrichtig!" Wenn er sehe, wie die in Deutschland lebenden türkischen Staatsbürger beim Referendum in der Türkei abgestimmt hätten, müsse er sagen: "Das ist auch eine Folge gescheiterter Integration."

MERKEL SIEHT IN DOPPELPASS KEIN INTEGRATIONSHINDERNIS

Merkel sprach sich in den Blättern des "Redaktionsnetzwerk Deutschland" für eine ernsthafte Integrationsdebatte aus. In zwei Pässen sieht sie aber kein entscheidendes Hindernis: "Ein Türkischstämmiger mit Doppelpass kann ebenso loyal zu Deutschland stehen wie ein Türkischstämmiger, der nur die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt." Die Frage müsse aber sein, "wie wir Menschen schon möglichst früh von unserer Art zu leben, unserem Grundgesetz, unseren Werten überzeugen." Damit stellte sie sich gegen Stimmen in CSU und CDU, die eine Abschaffung des geltenden Rechts auf eine doppelte Staatsbürgerschaft fordern.

FDP-Chef Christian Lindner sagte Reuters: "Frau Merkel bekennt sich zum Doppelpass, ihre Partei aber nicht, die hat andere Beschlüsse." Und statt eines Entwurfs für ein Einwanderungsgesetz gebe es Symboldebatten über Leitkultur. Die FDP will den Doppelpass auf drei Generationen begrenzen.

In der Union erhielt Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) Unterstützung für den Vorstoß, für einen "ausgewogenen Anteil" von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund in Schulklassen zu sorgen. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sagte dem "Focus": "Wie sollen die Kinder von Migranten in Deutschland ankommen, wenn in den Pausen auf den Fluren überwiegend türkisch, arabisch oder russisch gesprochen wird?" Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Stephan Mayer, brachte als Richtwert eine Obergrenze von Migrantenkindern von 35 Prozent ins Gespräch.