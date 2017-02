Düsseldorf Die deutschen Maschinenbauer haben nach einer Berg- und Talfahrt im vergangenen Jahr insgesamt weniger Aufträge erhalten.

Die Order seien gegenüber 2015 um zwei Prozent gesunken, teilte der Branchenverband VDMA am Montag mit. "Anders als im Vorjahr blieb der Jahresendspurt bei den Bestellungen aus", fügte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers hinzu. So brach der Auftragseingang im Dezember um 15 Prozent ein. Das Plus im Inland von sieben Prozent konnte den Rückgang von 22 Prozent im Ausland nicht wett machen.

In dem von Schwankungen weniger beeinflussten Drei-Monats-Vergleich von Oktober bis Dezember sanken die Order um acht Prozent. Während auch hier das Inland zulegte (plus vier Prozent) sanken die Bestellungen aus dem Ausland (minus zwölf Prozent).

Nach Zuwächsen im November hatte der VDMA zuletzt seine Produktionsprognose für 2016 bestätigt, die eine Stagnation vorsah. 2015 lag das Produktionsvolumen bei rund 200 Milliarden Euro. Sanktionen in Russland und die maue Konjunktur in den Schwellenländern machen dem als Rückgrat der deutschen Wirtschaft geltenden Industriezweig mit gut einer Million Beschäftigten zu schaffen.