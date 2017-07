McDonald's lockt mit Sonderaktionen Kunden in die Läden

A general view shows the McDonald's logo on a building in central Minsk, Belarus, July 4, 2017.

(Reuters) - Der Fast-Food-Riese McDonald's hat mit seinen neuen Burgern und Sonderaktionen den Geschmack der Kunden getroffen.

"Wir verbessern McDonald's und die Kunden honorieren es", sagte Konzernchef Steve Easterbrook am Dienstag. Im zweiten Quartal habe die Schnell-Imbiss-Kette in ihren neueren Restaurants den höchsten Umsatzzuwachs und die stärkste Kundenfrequenz seit mehr als fünf Jahren erzielt.

So stiegen die Erlöse konzernweit in den seit mindestens 13 Monaten geöffneten Restaurants um 6,6 Prozent. Wegen der Übertragung von Geschäften an Franchisepartner schrumpfte der konsolidierte Umsatz jedoch um 3,4 Prozent auf 6,05 Milliarden Dollar, lag damit aber über den Analystenschätzungen. Gleichwohl legte der Gewinn auf 1,4 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 1,2 Milliarden Euro) zu nach 1,1 Milliarden Dollar vor Jahresfrist.

McDonald's hatte 2015 mit der Umstellung seines Angebots begonnen. In den USA sind Frühstücksangebote inzwischen rund um die Uhr zu haben. Zudem wird bei Hühnern auf Antibiotika verzichtet. Anfang März hatte der Konzern außerdem erklärt, Kunden künftig damit gewinnen zu wollen, dass sie per Smartphone-App bestellen und bezahlen können. Zunächst soll das System in den rund 14.000 US-Filialen eingeführt werden.