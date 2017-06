Cranes are seen on the construction site of Frankfurt's university campus in Frankfurt, Germany, April 15, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel will einen neuen Vorstoß für eine staatliche Unterstützung bei der energetischen Gebäudesanierung.

"Gerade im Gebäudebereich plädiere ich dafür, dass wir noch mal einen Anlauf unternehmen zwischen Bund und Ländern, ob wir nicht doch die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung hinbekommen", sagte Merkel am Dienstag beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin. Ein großer Teil der Gebäude sei vor 1980 erbaut. 60 Prozent davon seien nicht wärmegedämmt. Da biete es sich an, etwas zu unternehmen. Klimaschutz könne nicht nur an der Frage festgemacht werden, wie sich die Wirtschaft verhalte.

Forderungen aus der Industrie nach einer Änderung von der Rentenpolitik erteilte Merkel eine Abfuhr. "Das deutsche Rentensystem ist mit den Reformen der vergangenen Jahre bis 2030 stabil aufgestellt", sagte die Kanzlerin. Es profitiere von der anhaltend guten Lage auf dem Arbeitsmarkt, die für hohe Beitragseinnahmen sorge. "Es gibt aus unserer Sicht bis 2030 keine Notwendigkeit, das Rentensystem wieder zu verändern." Vielmehr müssten beschlossene Dinge jetzt auch umgesetzt werden, etwa die Stärkung von Betriebsrenten.

Zuvor hatte Industriepräsident Dieter Kempf die Rentenpolitik der großen Koalition scharf kritisiert. "Es ist kein Geheimnis, dass wir die Rente mit 63 oder die Mütterrente von Beginn an für ein falsches Signal gehalten haben", sagte er. "Die Belastung unserer Sozialsysteme ist eine schwere Bürde für unsere Kinder und Enkel." Das dürfe sich in der kommenden Wahlperiode so nicht fortsetzen.