Picture shows the building with the Fussilet 33 mosque in Berlin Moabit, Germany, January 24, 2017. Picture taken January 24, 2017. REUTERS/Christian Mang

Berlin Der Berliner Senat hat den auch vom Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri besuchten Moscheeverein "Fussilet 33" verboten und zahlreiche Räume durchsuchen lassen.

Die Verbotsverfügung sei dem Verein am Dienstag zugestellt worden, sagte Innensenator Andreas Geisel. Bei einer Großrazzia seien die Moschee im Stadtteil Moabit, 15 Wohnungen, zwei Gewerberäume sowie sechs Zellen in den Justizvollzugsanstalten in Tegel und Moabit durchsucht worden. Geisel sprach von einem "weiteren wichtigen Schritt bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors".

Durchsucht wurden auch zwei Wohnungen im brandenburgischen Rüdersdorf und in Hamburg. Rund 450 Polizisten waren in der Hauptstadt an den Durchsuchungen beteiligt.

Bei dem Verein ging auch der Berlin-Attentäter Anis Amri ein und aus. Zuletzt habe er die Moschee etwa eine Stunde vor dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember besucht, sagte Geisel. Amri hatte einen Laster in die Menschenmenge gelenkt und zwölf Menschen getötet. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Wenige Tage später wurde er bei einem Polizeieinsatz in Mailand erschossen.

"Fussilet 33" sei ab sofort jede Tätigkeit untersagt, sagte Geisel. Die Bildung von Ersatzorganisationen, beispielsweise in neuen Moscheeräumlichkeiten, sei ebenfalls verboten. Das Vermögen des Vereins sei beschlagnahmt worden. Zur aufgefundenen Summe wollte sich der SPD-Politiker nicht äußern.

Geisel hatte die Verbotsverfügung am 8. Februar unterzeichnet. Erste Vorbereitungen für ein Verbot liefen ihm zufolge seit vergangenem Jahr, seien aber unter anderem aus personellen Gründen nicht fortgesetzt worden. Seit 2015 befinden sich auch maßgebliche Funktionsträger des Vereins in Haft. Weitere Festnahmen gab es vor wenigen Wochen.

Innen-Staatssekretär Torsten Akmann sagte, "Fussilet 33" befürworte die Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung religiöser Belange und habe die Milizen Islamischer Staat (IS) sowie Dschunud al-Scham ("Soldaten Syriens") unterstützt, die einen islamistischen Gottesstaat errichten wollten und Anschläge verübten. Durch den Verein seien zudem Spenden für Terrorgruppen gesammelt worden. Auch seien Kämpfer für in Syrien und dem Irak rekrutiert worden.

Geisel betonte, wer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agiere, Gewalt ausübe oder predige, habe keinen Platz in dieser Stadt. "Berlin ist kein Ort für diese geistigen Brandstifter." Zugleich kündigte der Innensenator an, die salafistische Szene werde in Berlin weiterhin genau im Blick behalten. Wenn die Voraussetzungen für Vereinsverbote vorlägen, werde mit anderen Organisationen genauso verfahren wie mit "Fussilet 33".