German Chancellor Angela Merkel attends the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, May 17, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Schwarzenfeld/Berlin Die CSU will mit der Forderung von deutlichen Steuerentlastungen in den Bundestagswahlkampf ziehen und setzt dabei auf Bundeskanzlerin Angela Merkel.

"Mit uns wird es eine kräftige Entlastung der Bürger geben. Darauf können sich die Menschen verlassen", kündigte Seehofer am Samstag nach einer CSU-Vorstandsklausur in Schwarzenfeld an. Im Blick habe seine Partei dabei die unteren und mittleren Einkommensgruppen. Eine Größenordnung der geplanten Entlastungen nannte er nicht. Der Gedanke an Steuererhöhungen verbiete sich derzeit angesichts der historisch hohen Steuereinnahmen. Zudem machte Seehofer deutlich: "Wir wollen auch in den nächsten Jahren die schwarze Null im Bundeshaushalt aufrechterhalten."

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte wiederholt von einem finanziellen Spielraum von rund 15 Milliarden Euro für steuerliche Entlastungen gesprochen. Auch Merkel hatte diesen Betrag zuletzt genannt. In der CDU und CSU gibt es aber auch Forderungen, die weit über diesen Betrag hinausgehen. Seehofer und Merkel wollen zusammen mit den Spitzen ihrer Parteien am Sonntag in Berlin zusammentreffen, um über das Wahlprogramm der Unionsparteien zu sprechen. Nach der Beilegung des Streits um die Flüchtlingspolitik setzt die CSU nun wieder voll auf Merkel. Der CSU-Vorstand habe seine Auffassung geteilt, dass die Bedeutung der Kanzlerin in einer Welt von Krisen und Herausforderungen in den nächsten Monaten noch deutlich zunehmen werde, sagte Seehofer. Er beschrieb die CDU-Vorsitzende als "eine international anerkannte Persönlichkeit mit Autorität, mit Respekt gegenüber ihren Führungseigenschaften". Für den Wahlkampf fühlt sich die CSU gut gerüstet. Seehofer warnte seine Partei aber, nicht abzuheben die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

Die CSU bekannte sich dazu, nach der Brexit-Entscheidung der Briten Europa zusammenzuhalten. Deutsches Interesse könne es aber nicht sein, marode Staatshaushalte in der EU auf Kosten der deutschen Steuerzahler zu sanieren, warnte Seehofer. Die beiden Schwerpunktthemen für den Wahlkampf sind für die CSU Sicherheit und Wohlstand für alle. Dabei gehöre zur Sicherheit nicht nur die innere Sicherheit, sondern auch die im Alter, bei Pflege und bei Krankheit, wie die Parteiführung deutlich machte.