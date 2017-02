North Rhine Westphalia (NRW) conservative Christian Democratic Union party leader Armin Laschet gives German Chancellor and leader of the CDU Angela Merkel (L) a Deutsche Post StreetScooter E-car model at the CDU party convention in Essen, Germany, December 6, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin Nach der Kritik des designierten SPD-Chefs Martin Schulz wegen einer sozialen Ungleichheit in Deutschland hat CDU-Vizechef Armin Laschet auf die Verhältnisse im rot-grün regierten Nordrhein-Westfalen verwiesen.

"Da regiert ja die SPD, da steigt die Kinderarmut, da ist der Betreuungsschlüssel bei Bildung am schlechtesten", sagte der nordrhein-westfälische CDU-Landesvorsitzende am Montag. Man werde die Aussagen des nordrhein-westfälischen SPD-Politikers Schulz auch auf NRW übersetzen. Schulz müsse klären, für welche Inhalte er stehe, was sich am SPD-Programm ändere und welche Positionen er als Präsident des Europäischen Parlaments bezogen habe.

Seit der Festlegung auf Schulz als Kanzlerkandidat hat die SPD in Umfragen ihren Rückstand auf die Union deutlich verringert, in einer Erhebung liegt sie sogar vorn. Im direkten Vergleich mit Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat Schulz zurzeit in den meisten Umfragen die Nase vorn. In den vergangenen Tagen hatten bereits CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Schulz direkt angegriffen.