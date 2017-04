German Defence Minister Ursula von der Leyen visits the German corvettes squadron based in Rostock, Germany, July 16, 2015. REUTERS/Axel Schmidt

Berlin Ein von Lürssen geführtes Werften-Konsortium ist beim Bundesverteidigungsministerium nach Angaben aus Rüstungskreisen mit einem ersten Angebot zum Bau von fünf Korvetten für die Marine abgeblitzt.

Das Angebot habe deutlich über dem im Haushalt veranschlagten Preis von 1,5 Milliarden Euro gelegen, hieß es am Dienstag in Rüstungskreisen. Um den Preis unter diese Grenze zu drücken, habe das Konsortium Zulieferer nun dringend aufgefordert, die eigenen Angebote in Kosten und Leistungsumfang zu reduzieren.

Die Lürssen-Werft und das Verteidigungsministerium wollten sich unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht zu dem Thema äußern. "Wir sind in intensiven Verhandlungen", sagte eine Sprecherin des Ministeriums lediglich. "Mit Blick auf das laufende Vergabeverfahren kann ich weitere Details nicht kommentieren."

Kritiker hatten schon in der Vergangenheit vor höheren Kosten gewarnt und das Projekt als unausgegoren bezeichnet. Sie bemängeln, dass das Ministerium auf eine Ausschreibung des Auftrages verzichtet, indem es die Boote als zweites Los zu den existierenden fünf Korvetten beschaffen will. Außerdem halten sie das Verfahren für überhastet, da der Kauf der Boote bereits im Juni durch den Haushaltsausschuss beschlossen werden soll. Die Marine verfügt bisher über fünf Korvetten des Typs K130, die von Blohm + Voss, Lürssen und den Nordseewerken gebaut wurden.