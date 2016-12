Berlin Die große Koalition hat ihren Streit über die Finanzierung der Ost-West-Rentenangleichung beigelegt.

Arbeitsministerin Andrea Nahles und Finanzminister Wolfgang Schäuble einigten sich am Mittwoch am Rande der Kabinettssitzung auf gestaffelte Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Damit kann die Angleichung wie geplant am 1. Juli 2018 beginnen und in sieben Schritten bis 2025 abgeschlossen werden. In den ersten Jahren soll die Rentenversicherung die Zusatzkosten tragen. Ab dem Jahr 2022 werde der Bund einen Zuschuss von zunächst 200 Millionen Euro geben, der bis 2025 dann auf jährlich zwei Milliarden Euro steige, teilte Schäuble mit.

"Ein einheitliches Rentenrecht in Ost und West ist ein wichtiger Schritt zur Vollendung der deutschen Einheit", erklärte Nahles nach der Einigung mit Schäuble. Dieser sprach von einer sachgerechten und ausgewogenen Finanzierung der Rentenangleichung. Der Gesetzentwurf dazu soll nach Angaben der Arbeitsministeriums im Januar in die Ressortabstimmung gehen und dann zügig dem Kabinett zum Beschluss vorgelegt werden.

Auf die vollständige Angleichung bis 2025 hatten sich die Koalitionsspitzen Ende November geeinigt. Allerdings sperrte sich das Finanzministerium gegen die von Nahles geforderte Finanzierung aus Steuermitteln.

Die Angleichung kostet nach Angaben des Arbeitsministeriums 2018 zunächst 600 Millionen Euro und im letzten Schritt 2025 etwa 3,9 Milliarden Euro. Das seien Maximalkosten, die keine weiteren Lohnsteigerungen berücksichtigten, teilte das Ministerium mit. Der Bundeszuschuss werde nach den 200 Millionen Euro für 2022 jährlich um 600 Millionen Euro ansteigen bis auf die Endstufe von zwei Milliarden Euro jährlich ab 2025.