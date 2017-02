A Ryanair aircraft takes off during a foggy day on Riga International Airport in Riga, Latvia December 21, 2016. REUTERS/Ints Kalnins

Berlin Der irische Billigflieger Ryanair nimmt verstärkt Deutschland ins Visier.

Ziel sei es, den Marktanteil von rund sieben Prozent auszubauen, sagte Ryanair-Manager David O'Brian am Mittwoch in Berlin. Bis 2024 solle der Anteil am europäischen Markt von 15 auf 20 Prozent steigen. Dann könne Ryanair auch in Deutschland auf ein ähnlich großes Stück vom Kuchen kommen. O'Brian plädierte dafür, den Berliner Flughafen Tegel offen zu halten. Dann könnte Ryanair schneller wachsen. Der Airport im Westen der Hauptstadt soll allerdings geschlossen werden, wenn der Großflughafen BER an den Start geht. Die BER-Eröffnung wurde bereits mehrfach verschoben, einen konkreten Termin dafür gibt es derzeit nicht.

Einer der nächsten Expansionsschritte von Ryanair ist die Stationierung von Flugzeugen am Heimatflughafen des deutschen Rivalen Lufthansa in Frankfurt. Von dort sollen ab Ende März erstmals vier Bade-Ziele angeflogen werden. Ab Ende Oktober sind dann Flüge von der Main-Metropole zu neuen Mittelmeer-Destinationen und Zielen geplant, die bei Geschäftskunden beliebt sind.