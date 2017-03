German Finance Minister German Wolfgang Schaeuble attends a news conference following a meeting at the Bercy Ministry in Paris, France, February 22, 2017. REUTERS/Charles Platiau

Berlin Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich für einen Ausstieg der Europäischen Zentralbank aus der ultralockeren Geldpolitik ausgesprochen.

"Je länger die Niedrigzinsphase andauert, umso größer werden die Belastungen", sagte Schäuble am Donnerstag bei einer Bankenkonferenz in Berlin mit Blick auf die Geldinstitute. "Deshalb werbe ich (....) für einen rechtzeitigen Einstieg in den Ausstieg", sagte er zur ultralockeren Geldpolitik der EZB. Das werde schwer genug.

Nötig sei im Übrigen auch, Staatsanleihen künftig zu regulieren, sagte Schäuble. Sie dürften künftig nicht mehr als risikofrei gelten. Erneut wandte sich Schäuble gegen eine zu rasche Vergemeinschaftung der Einlagensicherung im Zuge der Europäischen Bankenunion. Was den EU-Ausstieg Großbritanniens angehe, so müsse die Europäische Union umso mehr die Wettbewerbsfähigkeit ihres Finanzstandorts stärken. Bei den Brexit-Verhandlungen gelte, dass der Zugang zum EU-Binnenmarkt nur gewährt werde bei entsprechenden Zusagen in der Frage der Freizügigkeit.