German Finance Minister Wolfgang Schaeuble speaks at an event of his CDU party's economic council (Wirtschaftsrat) in Berlin, Germany, June 27, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat vor überzogenen Erwartungen an steuerliche Entlastungen gewarnt und zugleich mehr Geld für Innovationen in Aussicht gestellt.

Es gebe einen Spielraum zur Entlastung von ungefähr 15 Milliarden Euro pro Jahr, sagte er am Dienstag auf dem CDU-Wirtschaftstag in Berlin. "Damit können Sie im Einkommenssteuerbereich keine sensationellen Bewegungen machen. Ich rate dazu, in den Erwartungen realistisch zu sein."

Auch beim Abbau des Solidaritätszuschlags gebe es nur einen begrenzten Handlungsspielraum. Es gehe darum, diesen in einer "verlässlichen und berechenbaren Politik" ab 2020 abzuschmelzen. In der Union habe man sich zudem vorgenommen, in der Forschungsförderung Zusätzliches zu erreichen. Schäuble verwies dabei auf eine für den Abend geplante Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem CDU-Wirtschaftstag: "Sie wird ihnen wahrscheinlich sagen, dass wir das Ziel von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschungen auszugeben, auf 3,5 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Leistung erhöhen wollen." Dies sei "ambitioniert, aber richtig."

Die deutsche Wirtschaft werde nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie an der Spitze der Innovation bleibe, sagte Schäuble. "Wir werden auch den von vielen lange gehegten Wunsch, dass wir Möglichkeiten der steuerlichen Forschungsförderung einführen, in der nächsten Legislaturperiode angehen, wenn uns der Wähler ein Mandat gibt."

Der CDU-Wirtschaftsrat, der den Wirtschaftstag organisiert, hat wegen guter Steuereinnahmen eine Entlastung bei der Einkommenssteuer von insgesamt 120 Milliarden Euro bis 2021 gefordert. Die erwarteten Steuermehreinnahmen betrügen bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode rund 140 Milliarden Euro, sagte der Präsident des Wirtschaftsrates, Werner Bahlsen, jüngst in Berlin. Deshalb seien jährliche Entlastungen von 30 Milliarden Euro wichtig. Wenn ein sparsamer Rechner wie Finanzminister Schäuble selbst 15 Milliarden Entlastung pro Jahr anbiete, sei mehr drin.