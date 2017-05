Anton Schlecker faces his trial for deliberate bankruptcy of his former drugstore chain 'Schlecker' at a regional court in Stuttgart, Germany March 6, 2017. REUTERS/Marjan Murat/Pool

Ehingen Der ehemalige Drogerie-König Anton Schlecker hatte nach der Aussage eines ehemaligen Vertrauten operativ großen Einfluss auf die Logistik-Gesellschaft seiner beiden Kinder.

"Da gab es keine richtigen Entscheidungen, die hatten ja ihre Vorgaben", sagte der heute 90-jährige frühere Prokurist als Zeuge im Prozess um die Pleite der Einzelhandelskette am Montag in Ehingen bei Ulm. Bei großen Investitionen - etwa bei der Beschaffung einer neuen Maschine - sei Schlecker gefragt worden, weil die Logistikfirma LDG erst später Reserven habe aufbauen können.

Die LDG, die keine Tochter der Drogeriekette war, sondern Schleckers Kindern Lars und Meike gehörte, spielt eine große Rolle in dem Prozess. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat den Verdacht, dass Anton Schlecker über sie Millionen zu Gunsten der Familie aus dem Unternehmen gezogen hat, bevor es 2012 in die Pleite rutschte. Den Anklägern sind vor allem die hohen Stundensätze suspekt, die Schlecker an die LDG gezahlt hatte. Der damalige Prokurist hatte ab 2004 geholfen, sie aufzubauen - um zunächst den Online-Versand von Drogerieartikeln zu organisieren. Später organisierte die LDG die gesamte Lieferkette von der Warenannahme im Zentrallager bis zur Belieferung der Filialen. Auch die LDG ging nach dem Aus für Schlecker in die Insolvenz.

Der 90-Jährige, der bis 2009 für Schlecker gearbeitet hatte, zeichnete ein widersprüchliches Bild von der Zusammenarbeit mit der LDG. Einerseits bestätigte er, dass die Arbeitszeit-Abrechnungen der LDG-Mitarbeiter durch die Schlecker-Buchhaltung gingen. Andererseits habe er nicht gewusst, dass die LDG zumeist eine ungewöhnlich hohe Gewinnspanne von 50 Prozent und mehr erwirtschaftet habe. "Das war nicht meine Sache."

Der Grund für die hohen Gewinne der LDG seien rückblickend die Leiharbeiter gewesen, die das knapp 700 Mitarbeiter starke LDG in großem Stil beschäftigt habe. Deren Fehler im Versand an die Drogerie-Filialen seien zulasten von Schlecker gegangen. "Die Leiharbeiter waren das Teuerste, was Schlecker passieren konnte." Doch ein anderer Anbieter, der die Logistik hätte organisieren wollen, habe sich nicht gefunden.

Das Landgericht Stuttgart hatte seine Sitzung nach Ehingen, den ehemaligen Firmensitz Schleckers, verlegt, weil dem Zeugen die Reise wegen seines hohen Alters nicht mehr zugemutet werden sollte. Er hatte 1950 in der Metzgerei von Schleckers Vater in Ehingen angefangen und den Aufstieg und Niedergang des Handels-Imperiums 59 Jahre lang verfolgt. Mit Anton Schlecker sei er per Du gewesen. Dass das Unternehmen vor der Insolvenz stehe, habe dieser aber bis zuletzt nicht wahrhaben wollen. "Der Herr Schlecker war nie der Meinung, dass es das Ende ist." Sogar als schon der Insolvenzverwalter im Haus gewesen sei, habe Schlecker gehofft, sein Lebenswerk retten zu können.