Schulz würde Trump härter angehen - "Braucht klare Ansagen"

Germany's Social Democratic Party candidate for chancellor Martin Schulz covers his face against the sun during a visit at the Catania's harbour in Catania, Italy July 27, 2017.

Berlin (Reuters) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Falle eines Wahlsiegs härtere Töne gegenüber US-Präsident Donald Trump anschlagen.

"Männer wie Trump brauchen am Ende das, was sie selbst verbreiten: klare Ansagen", sagte Schulz in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit "Spiegel Online". "Ich würde ihm so klar und deutlich entgegentreten, wie es nur geht. Dazu hat ein deutscher Regierungschef nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht." Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) habe dies vor 15 Jahren vorgemacht, indem er Nein zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak gesagt habe. "Politik braucht manchmal auch klare Worte", so Schulz. "Ich glaube, da bin ich besser als Frau Merkel."

Amtsinhaberin Angela Merkel wirft der Herausforderer vor, die Wähler im Unklaren zu lassen über ihre Pläne. "Die CDU-Vorsitzende ist ein Profi im Vertagen von Problemen: marode Schulen, Flüchtlingselend, Steuerflucht, Finanz- und Bankenkrise, Reform der EU-Institutionen, Angriffe auf die Demokratie in Ungarn und Polen - kein Wort dazu von der Kanzlerin", sagte Schulz. "Sie hat sogar die Chuzpe zu sagen, sie werde erst nach der Wahl erklären, was sie mit Europa vorhat. Das ist wirklich verwegen." Das Land fahre nicht gut mit dieser Strategie. "Eine Kanzlerin, die den Wählern nicht sagt, was sie vorhat, vernachlässigt ihre Pflicht. Und gefährdet die Zukunft unseres Landes."

Trotz schlechter Umfragewerte glaubt der SPD-Vorsitzende an ein erfolgreiches Abschneiden bei der Bundestageswahl am 24. September. Die Umfragen seien nicht gut, doch habe der Wahlkampf wegen der Sommerferien noch gar nicht richtig begonnen. "Ich muss für die Zukunft dieses Landes die besseren Vorschläge machen", sagte Schulz. "Das ist gar nicht so schwer: Die Amtsinhaberin macht ja gar keine."