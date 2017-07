Bürger trauen der Union bei innerer Sicherheit am meisten zu

Berlin (Reuters) - Die SPD kann bei der inneren Sicherheit bei den Bürgern kaum punkten. Eine Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" nach den Krawallen beim G20-Gipfel ergab, dass die Deutschen der CDU mit 36 Prozent die größte Kompetenz in dem Gebiet zuschreiben. Die SPD folgt mit 14 Prozent. Auf Platz drei liegt die nur in Bayern zur Bundestagswahl antretende CSU mit neun Prozent. Auf dem vierten Platz folgt die FDP (fünf Prozent). Jeweils drei Prozent sagen, dass Linke, Grüne und AfD bei der inneren Sicherheit am kompetentesten sind. Mehr als jeder vierte antwortete "keine Partei" oder mit "weiß nicht". Vor allem seit den Krawallen beim G20-Gipfel wird in Deutschland intensiv über Maßnahmen zur inneren Sicherheit debattiert.