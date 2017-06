A magnifying glass is held in front of a computer screen in this picture illustration taken in Berlin May 21, 2013. REUTERS/Pawel Kopczynski/Illustration/File Photo

Berlin Die Bundesnetzagentur hat die umstrittene Vorratsdatenspeicherung drei Tage vor ihrem Start ausgesetzt.

Die Behörde verwies am Mittwoch auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 22. Juni. Darin hatten die Richter in Münster die anlasslose Speicherung von Standort- und Verbindungsdaten als nicht vereinbar mit EU-Recht bezeichnet. Die Bundesnetzagentur will die Provider nun vorerst nicht mehr zu einer Speicherung zwingen. Bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Hauptsacheverfahrens werde man "von Anordnungen und sonstigen Maßnahmen" zur Durchsetzung der im Telekommunikationsgesetz geregelten Speicherpflichten absehen, hieß es in einer Erklärung. Bis dahin würden auch keine Bußgeldverfahren gegen Firmen wegen einer nicht erfolgten Umsetzung eingeleitet. Telekommunikationsunternehmen, Internetverbände, Datenschutzbeauftragte sowie Linke, Grüne und FDP begrüßten die Entscheidung.

Die Vorratsdatenspeicherung war im Herbst 2015 nach langer Debatte beschlossen worden. Telekommunikationsanbieter werden damit ab dem 1. Juli verpflichtet, zur Aufklärung schwerer Verbrechen Telefon- und Internetdaten zehn Wochen lang zu speichern. Standortdaten von Anrufen über Mobiltelefone sollen für maximal vier Wochen gespeichert werden. Die Speicherfrist gilt für die Rufnummer, die Zeit und die Dauer eines Anrufs. Bei der Internetnutzung soll die IP-Adresse festgehalten werden.

Klage hatte der Internetprovider SpaceNet erhoben, unterstützt durch den Verband der Internetwirtschaft "eco". Dem Unternehmen billigte das Gericht zu, dass es bis zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens nicht verpflichtet ist, die Verkehrsdaten zu speichern.

Eco-Verbandsvorstand Oliver Süme nannte die daraus erfolgte Entscheidung der Bundesnetzagentur "absolut konsequent". Das Gericht in NRW habe mit seinem Urteil den ersten Schritt gemacht. "Jetzt brauchen wir endlich die Grundsatzentscheidung, um die Vorratsdatenspeicherung endgültig zu stoppen." Die Unternehmen bräuchten Rechtssicherheit, um nicht erneut ein europarechts- und verfassungswidriges Gesetz umsetzen zu müssen und damit beachtliche Gelder zu verschwenden.

Die Deutsche Telekom begrüßte das Urteil ebenfalls. "Für so einen sensiblen Eingriff in Persönlichkeitsrechte muss Rechtssicherheit gegeben sein", sagte Telekom Vorstand Thomas Kremer. Der Verband der Telekom-Rivalen VATM erklärte, die Entscheidung stelle die Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer sicher.

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz sagte der "Heilbronner Stimme" laut Vorabbericht, es zeichne sich eine "vernichtende Niederlage für die Überwachungspolitik dieser Bundesregierung" ab. Angesichts der Rechtsunsicherheiten sollten nun alle Anbieter nicht einfach mehr ohne jede Not Nutzerdaten auf Vorrat sammeln. Es bahne sich eine entscheidende Weichenstellung an. Linken-Fraktionsvize Jan Korte rief Justizminister Heiko Maas und Innenminister Thomas de Maiziere auf, die Speicherung unverzüglich abzuräumen, bevor sie noch größeren Schaden an Grundrechten, am Image der Regierung und an der Volkswirtschaft anrichte. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki nannte die Entscheidung konsequent und "rechtsstaatlich geboten". Die Freien Demokraten klagen gegen die anlasslose Datenspeicherung auch vor dem Bundesverfassungsgericht.

Auch die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhof sprach von einer konsequenten und richtigen Entscheidung. Die Datenspeicherung stellt einen "massiven Eingriff in die Rechte aller von ihr Betroffenen" dar. Die Grundrechtskonformität sei nach wie vor zweifelhaft.

Eine Sprecherin des Justizministeriums verwies darauf, dass das Gericht bislang nur im Eilverfahren und nicht in der Hauptsache entschieden habe und auch vor dem Verfassungsgericht noch Verfahren anhängig seien. Diese müssten abgewartet werden.