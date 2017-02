Berlin Die Polizei in Göttingen hat wegen eines möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Anschlags zwei islamistische Gefährder festgenommen.

Bei Razzien in der Nacht seien von 450 Polizisten insgesamt zwölf Objekte durchsucht worden, teilte die Polizeidirektion der niedersächsischen Stadt am Donnerstag mit. Elf davon lagen im Stadtgebiet von Göttingen und ein weiteres Objekt in Nordhessen. Bei den als Gefährder eingestuften Festgenommenen handele es sich um einen 27-jährigen algerischen Staatsangehörigen sowie einen 23-jährigen Nigerianer. Beide leben den Angaben zufolge mit ihren Familien in Göttingen und gehören seit längerem der salafistischen Szene der Stadt an.

"Die Erkenntnislage im Vorfeld des Einsatzes zu einem möglicherweise konkret bevorstehenden terroristischen Anschlag hat sich mit Blick auf die radikal-islamistische Szene Göttingen in den letzten Tagen soweit verdichtet, dass wir uns ... dazu entschlossen haben, sehr schnell gegen die Gefährder und das engste Umfeld vorzugehen", sagte Polizeipräsident Uwe Lührig.

An dem Einsatz waren Beamte der Polizeidirektion Göttingen, des Landeskriminalamtes Niedersachsen mit einem Spezialeinsatzkommando sowie der niedersächsischen Bereitschaftspolizei beteiligt.