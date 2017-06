A soldier of the German armed forces Bundeswehr in a CH-53 helicopter on their way from Kunduz to Mazar-i-Sharif, Afghanistan on March 27, 2017. Picture taken March 27, 2017. REUTERS/Sabine Siebold

Berlin In der Kabinettssitzung brummelte Finanzminister Wolfgang Schäuble am Mittwoch missbilligend, als die SPD-Seite eine Protokollnotiz zu den Akten gab: Die hat zwar nichts mit der Regierungsarbeit zu tun, soll der SPD aber einen taktischen Vorteil im Bundestagswahlkampf sichern.

Die Sozialdemokraten betonen darin, dass für jeden Euro, den die nächste Bundesregierung für Verteidigung ausgibt, 1,50 Euro in die Etats für Krisenprävention, Humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe fließen sollen. Damit ist die zweite Runde im Streit über das Nato-Ziel eröffnet, dass die Mitgliedstaaten bis 2024 bis zu zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Sicherheit ausgeben sollen.

Zwischen SPD und Union tobt schon seit Wochen ein erbitterter Streit um diese 2014 erneuerte Selbstverpflichtung der Nato-Staaten. "Eine apodiktische Festlegung auf einen Anteil der jährlichen Ausgaben für die Bundeswehr auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts käme einer Verdoppelung unserer derzeitigen Ausgaben gleich und würde mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr für die deutsche Rüstungs- und Verteidigungspolitik bedeuten. Das wird es mit der SPD nicht geben", heißt es etwa in dem am Sonntag verabschiedeten SPD-Wahlprogramm. Unions-Politiker und auch Kanzlerin Angela Merkel werden dagegen nicht müde zu betonen, dass die SPD damit auch von ihrem früheren Außenminister Frank-Walter Steinmeier abrücke. Zudem wird darauf verwiesen, dass auch Frankreichs Präsident und Hoffnungsträger Emmanuel Macron auf die Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels poche.

Die Genervtheit viele Fachleute über die Debatte hängt auch damit zusammen, dass alle Seiten in der Groko eigentlich schon weiter sind: Denn das Konzept eines "vernetzen Ansatzes" in der Sicherheitspolitik findet sich in den strategischen Papieren sowohl des Verteidigungs-, Außen- und Entwicklungsministeriums. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) betont immer wieder, dass die weltweiten Militärausgaben bei rund 1700 Milliarden Dollar lägen, die für Entwicklungshilfe aber nur bei 142 Milliarden. Deutschland müsse in allen Bereichen mehr tun. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) betonte vor kurzem bei einem gemeinsamen Auftritt mit Kanzlerin Angela Merkel, dass es zwischen ihnen bei dem Thema gar keine Differenzen gebe.

EIGENE REGELN IM WAHLKAMPF

Doch in den Wochen des Wahlkampfs gelten eben andere Regeln als in den dreieinhalb Jahren nach einer Wahl: Bei den Sozialdemokraten galt militärische Zurückhaltung angesichts der traditionellen Skepsis der eigenen Anhänger schon in früheren Wahlkämpfen als Profilierungsthema. "Es ist verständlich, dass die SPD hier einen Punkt setzt", sagt etwa der Politologe Gero Neugebauer. Zudem hatte die SPD schon vor Monaten den Widerstand gegen US-Präsident Donald Trump als Angriffsthema entdeckt, dem in der deutschen Bevölkerung breite Ablehnung entgegenschlägt. In der Union erklärt man sich darin auch den tieferen Grund für den Widerstand der SPD gegen die Anschaffung von Kampfdrohnen.

Die Unionsspitze wiederum sieht sich nach fast zwölf Jahren Kanzlerschaft stärker in der Pflicht, vor allem Verlässlichkeit und Regierungsverantwortung zu betonen - zu der aus Merkels Sicht auch die Einhaltung internationaler Zusagen gehören. Höhere Militärausgaben seien ja nicht nötig, um Trump einen Gefallen zu tun, sondern weil die Bundeswehr mehr Geld für die Modernisierung brauche, argumentiert die Kanzlerin. Dennoch sieht auch die Unions-Spitze die Skepsis der Bevölkerung gegenüber Trump - und betont ebenfalls die Bedeutung ziviler Hilfe.

Deshalb sind beide Volksparteien nun auf dieselbe Idee gekommen - die zwischen den Hauptprotagonisten von Union und SPD sogar besprochen worden war. Künftig werden alle Außen-Etats erhöht, also sowohl der für Verteidigung, Entwicklung als auch der des Außenministeriums. Denn neben dem Zwei-Prozent-Ziel der Nato gibt es auch die Verpflichtung der UN-Staaten, 0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe auszugeben. Gerade für den Klimaschutz und in Afrika will die Bundesregierung mehr tun.

Auch in dem Unions-Wahlprogramm, das kommenden Montag vorgestellt wird, und dem separaten Bayernplan der CSU werden nach Informationen von Reuters aus Parteikreisen deshalb das Bekenntnis zu sowohl steigenden Verteidigungs- und Rüstungsausgaben stehen. Schon in Meseberg hatte Merkel betont, dass die Steigerung der Entwicklungsausgaben mit Finanzminister Schäuble längst vereinbart sei - Gabriel stand neben ihr.

Der Streit zwischen den Volksparteien kreist also "nur" um die Frage, in welchem Verhältnis die Etats steigen sollen. Debattiert wurde in der Koalition dabei das Verhältnis 1:1 - also für jeden Euro für die Bundeswehr auch einen für humanitäre Hilfe oder Diplomatie. In der Union wird dabei eingeräumt, dass die SPD mit dem Faktor "1,5" Aufmerksamkeit für sich erzeuge. Unglücklich ist man aber offenbar nicht. "Denn die Formel erlaubt der SPD nach der Wahl auch, steigenden Militärausgaben zuzustimmen", sagte ein CDU-Bundesvorstandsmitglied. Und dass der Faktor "1,5" vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen sei, zeige noch ein anderer Umstand: Die Zahl taucht in dem erst am Sonntag verabschiedeten SPD-Wahlprogramm gar nicht auf.