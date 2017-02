Party member Katarina Barley addresses the Social Democratic Party (SPD) party congress in Berlin, Germany, December 11, 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin Die SPD will noch keinen konkreten Termin für die Vorlage ihres Wahlprogrammes nennen.

Kanzlerkandidat Martin Schulz wolle noch eigene Schwerpunkte setzen, sagte Generalsekretärin Katarina Barley am Dienstag dem Deutschlandfunk. Auch der Wahltermin in Nordrhein-Westfalen spiele für die Frage eine Rolle. Die Arbeiten am Programm seien aber schon weit gediehen. "Im Laufe der nächsten Wochen wird es immer konkreter werden."

Barley wies zugleich Vorwürfe der Union zurück, wonach Schulz als Präsident des Europaparlaments seine Aufgaben nicht klar von denen als SPD-Politiker trennte und ein enger Mitarbeiter großzügig finanzielle Vorteile der EU in Anspruch nahm. "Wo sie nichts Neues finden, gehen sie auf den Mitarbeiter. Das finde ich nun wirklich perfide", sagte Barley. Alles sei korrekt verlaufen. Es gebe für Schulz auch keinen Erklärungsbedarf mehr. "Er hat alles dazu gesagt, was nötig ist." Für sie sei die Angelegenheit damit abgeschlossen. Aus den Reihen der Europaabgeordneten der Union war ein neunseitiges Dossier bekanntgeworden, das mutmaßliche Verfehlungen Schulz' auflistete.