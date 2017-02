New Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz addresses a news conference at their party headquarters in Berlin, Germany, January 30, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin Die SPD will die Verabschiedung ihres Regierungsprogramms zur Bundestagswahl näher an den Wahltermin am 24. September legen.

Kanzlerkandidat Martin Schulz habe am Montag im Parteivorstand darum gebeten, den für den 29. Mai geplanten Parteitag zu verschieben, hieß es in SPD-Kreisen. Der Parteitag solle aber noch vor der parlamentarischen Sommerpause stattfinden, die mit der ersten Juli-Woche beginnt. Generalsekretärin Katarina Barley wollte sich noch nicht festlegen: "Wir denken darüber nach, den Mai-Termin noch einmal zu schieben."

Im Parteivorstand wurden laut Barley am Montag erste Entwürfe der Arbeitsgruppen für das Programm beraten. Ob am Ende auch die SPD-Mitglieder zu einigen Kernpunkten befragt würden, sei noch nicht entschieden. Erste inhaltliche Festlegungen von Schulz werden aber auch schon beim Sonderparteitag am 19. März erwartet, auf dem der 61-Jährige zum Parteichef und Kanzlerkandidaten gewählt werden soll.